В России сделали телефон в честь триумфа над США

Российский бренд люксовых смартфонов и аксессуаров Caviar выпустил новинку, вдохновившись кинолентой "Движение вверх". На корпусе гаджета в золоте увековечены последние три секунды баскетбольного матча СССР – США на Олимпиаде 1972 года.

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