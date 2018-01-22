В соцсети предложили пускать только по паспортам

В России предлагают разрешить регистрацию в социальных сетях лишь по этому документу. Автором инициативы выступил депутат Виталий Милонов.

Если проект примут, то, чтобы завести свой аккаунт, нужно будет предоставить в электронной форме документ, удостоверяющий личность, и согласие на обработку персональных данных. Для регистрации ребенка до 14 лет потребуется письменное согласие его родителей или других законных представителей.

Нарушителям этих требований придется заплатить административный штраф в размере от трех до пяти тысяч рублей для граждан, от 30 до 50 тысяч рублей – для должностных лиц, от 800 тысяч до одного миллиона рублей – для юридических лиц, передает RT. Милонов пояснил, что основная цель изменений – защитить молодых людей от "пагубных явлений, поджидающих их в Сети".

В качестве печального примера автор законопроекта привел недавние трагедии в российских школах, когда подростки устроили нападения на педагогов и учеников. По мнению депутата, это произошло из-за несовершенства законодательства в этой сфере.

Ну без фанатизма,товарищ Милонов!!!Откуда в вас такой радикализм?������ — дядя Грек (@tqbLaaAJC0IpOyN) 22 января 2018 г.

"Дети, начитавшись экстремистских материалов, наслушавшись каких-то анонимов, попадают под жесткое влияние беспринципных кукловодов. Они становятся жертвами преступников, которые с помощью фейковых аккаунтов продвигают опасные идеи, а мы позволяем им оставаться безнаказанными", – высказал свою точку зрения Милонов. Политик подчеркнул, что регулирование соцсетей необходимо с точки зрения государственной безопасности.