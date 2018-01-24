В Instagram ввели неожиданное новшество
Гифки находятся в разделе выбора стикеров при загрузке "истории". Поиск анимации синхронизирован с сервисом Giphy, который позволяет искать стикеры по любым запросам.
"В ближайшие недели мы также дадим возможность загружать фотографии и видео любого размера в вашу "историю", так что вам никогда не придется терять часть фотографии или вырезать друга из группового видео", – сообщает пресс-служба Instagram в разделе новостей. Также появились советы пользователям по поиску лучших гифок для любой ситуации.
Так, поиск в категории "аксессуары" покажет в результатах все, что можно "наклеить" себе на лицо – губы, уши, шляпы. В "эффектах" вы найдете все, что можно использовать для придания атмосферы фотографии: искры, огонь, конфетти или блестки.
Giphy might be my fav addition to IG Stories since it launched https://t.co/HrpFF5YJSX pic.twitter.com/dw41FBlnb8— Dave Surgan (@hamsandwich) 23 января 2018 г.
В "word аrt" вы увидите все текстовые стикеры: с днем рождения, LOL, OMG, Bye и другие. В разделе "peekers" – гифки, которые появляются и исчезают.
Напомним, в декабре прошлого года исследователи из Мичиганского университета сообщили, что психика пользователей Facebook страдает при пассивном просмотре новостной ленты. Психологи не впервые заявили о потенциальной опасности соцсетей.
По данным ученых, у интернет-пользователей, как у курильщиков, развивается зависимость. Длительное "зависание" в соцсетях грозит развитием депрессии и даже паранойи.
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