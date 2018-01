В Instagram ввели неожиданное новшество

Гифки находятся в разделе выбора стикеров при загрузке "истории". Поиск анимации синхронизирован с сервисом Giphy, который позволяет искать стикеры по любым запросам.

"В ближайшие недели мы также дадим возможность загружать фотографии и видео любого размера в вашу "историю", так что вам никогда не придется терять часть фотографии или вырезать друга из группового видео", – сообщает пресс-служба Instagram в разделе новостей. Также появились советы пользователям по поиску лучших гифок для любой ситуации.

Так, поиск в категории "аксессуары" покажет в результатах все, что можно "наклеить" себе на лицо – губы, уши, шляпы. В "эффектах" вы найдете все, что можно использовать для придания атмосферы фотографии: искры, огонь, конфетти или блестки.

Giphy might be my fav addition to IG Stories since it launched https://t.co/HrpFF5YJSX pic.twitter.com/dw41FBlnb8