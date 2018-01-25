Ученые решили вопрос с клонированием человека

Специалисты из Китайской академии наук сделали прорыв в клонировании. Им удалось успешно "дублировать" макак.

Генетикам удалось создать две копии обезьяны с помощью той же методики, которой клонировали овечку Долли и других млекопитающих. Ранее считалось, что этот метод не сработает в случае с приматами, но китайские ученые разработали собственную технологию клонирования обезьян.

Двух макак-сестер назвали Чжун Чжун и Хуа Хуа. Их клонировали в конце 2017 года, передает НСН. Уже в течение месяца "популяция" пополнится еще одним клонированным приматом. Ученые намерены продолжить исследования.

Это не первый случай клонирования обезьян, однако ранее применялся совсем другой способ. Оплодотворенный эмбрион разделялся на несколько частей, после чего рождалось несколько генетически идентичных обезьян, которые по сути были как однояйцовые близнецы, сообщает газета "Известия".

Авторы исследования отметили, что теперь не существует никаких преград для клонирования человека. Нужно лишь решить вопросы, находящиеся в этической плоскости, передает журнал Cell. Отмечается, что в первую очередь исследования китайских ученых направлены на улучшение методов борьбы с раком, расстройством иммунитета и другими генетическими заболеваниями.

Напомним, овечка Долли была клонирована в 1996 году путем переноса генетической информации, взятой из неполовой клетки в яйцеклетку. После этого ученые таким же образом клонировали мышей, свиней, собак и других животных, однако клонировать примата ни разу не получилось.