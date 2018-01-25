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Детям поставят барьер на пути к опасному контенту

Фото: GLOBAL LOOK press
Законопроект о защите подрастающего поколения от побуждающей к насилию информации намерены принять депутаты Госдумы. Об этом рассказала вице-спикер нижней палаты парламента Ирина Яровая. По ее словам, проект документа будет внесен на рассмотрение депутатов в ближайшее время.

Продолжение: Госдума поможет оборонке встать на новые рельсы
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Речь о защите детей и подростков от информации, побуждающей к совершению противоправных действий шла в ходе заседания экспертного совета по вопросам совершенствования законодательства в сфере обеспечения безопасности детей в Госдуме. Участие в нем принимали законодатели разных уровней, представители федеральной и региональной исполнительной власти, эксперты, общественные деятели.

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По мнению Ирины Яровой, меры реагирования на преступления в отношении несовершеннолетних, а также на вовлечение детей в противоправную деятельность, должны работать на упреждение. Она напомнила, что инструменты профилактики наиболее эффективны тогда, когда еще нет жертв и нет преступников. "Потому что, когда мы работаем с результатом – на скамье подсудимых уже есть несовершеннолетние, которых вовремя не остановили, и несовершеннолетние - жертвы насилия", – отметила парламентарий.

Депутат уверена, что правоохранительным органам необходимо дать универсальный инструментарий для предупреждения подобной деятельности. "Смертельно опасные "игры" могут иметь разные формы и по-разному называться, - сказала в ходе выступления Яровая. – Именно поэтому должна быть универсальная форма профилактики такой опасной для жизни и здоровья детей деятельности".

Ирина Яровая. Фото: duma.gov.ru

При этом, добавила думский вице-спикер, действующие нормы, позволяющие до решения суда блокировать сайты с информацией о способах суицидов и призывами к ним, доказали свою эффективность. Однако, подчеркнула она, сейчас преступления совершаются с использованием новых коммуникаций и технологий. "Мы должны признать, что с новыми преступлениями не получится бороться старыми методами", – сказала вице-спикер нижней палаты парламента.

Для противостояния новым угрозам Ирина Яровая разработала законопроект, который предоставляет Роскомнадзору право внесудебной блокировки сайтов с информацией, склоняющей детей и подростков к преступлениям. Правоохранительные органы (Следственный комитет России, МВД и Генпрокуратура) в целом поддерживают предлагаемые поправки. "Готовы выразить поддержку этому законопроекту, принимать участие в его подготовке", – сказала представитель СКР Евгения Минаева.

Ее мнение разделяет и представитель Генпрокуратуры Наталья. "Очевидно, что необходимость этого законопроекта назрела, Генпрокуратура в целом поддерживает этот проект, примем активное участие в его доработке", – сказала она. Согласен с мнением коллег и представитель МВД Вадим Гайдов: "Есть вопросы определенные, они носят точечный характер, и по ним у нас уже есть предложения".

Участники заседания экспертного совета. Фото: duma.gov.ru

По данным Роскомнадзора, около 300 тысяч опасных материалов уже удалено или заблокировано в Сети на сегодняшний день. Речь идет о способах совершения самоубийства, детской порнографии, распространении наркотиков, азартных играх и экстремизме. "В том числе вовлечение несовершеннолетних и вербовку в террористические ячейки", – уточнил замглавы ведомства Вадим Субботин, отметив, что Роскомнадзор поддерживает инициативу Яровой.

Напомним, поводом к обсуждению проблемы распространения опасного контента в интернете стало несколько ЧП в образовательных учреждениях страны. Так, в Улан-Удэ 19 января произошло нападение на учеников одной из школ, которое совершил ученик девятого класса. Он бросил в кабинет бутылку с зажигательной смесью, а затем напал на учеников и преподавателя с холодным оружием. В результате в больницы попали семь человек.

Несколькими днями ранее в пермской школе в результате поножовщины пострадали 15 человек, включая учительницу и учеников младших классов. По данным следствия, подростки проникли в учебное заведение и нанесли находившимся в это в здании людям множественные ножевые ранения. А18 января СМИ стало известно, что на входе в столичную школу был остановлен ученик, который пытался пронести с собой ножи.

Автор: Дмитрий Куклин25 января 2018, 12:56

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