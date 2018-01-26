Украинская коррупция погубила робота Софию

Человекоподобный робот София не выдержал вопроса о том, как быть с коррупцией на Украине. У машины сломался скрипт и подвис процессор. Об этом написала депутат Верховной рады Алена Шкрум.



"У самого продвинутого робота в мире – Софии – после вопроса "Что делать с коррупцией на Украине?" сломался скрипт и подвис процессор", – написала парламентарий на своей странице в Facebook. По ее словам, это может подтвердить украинский депутат Алексей Мушак, пишет "Утро.ru".

Представители Незалежной отметили, что курьезный случай с роботом произошел на Всемирном экономическом форуме в швейцарском Давосе. Ранее на полях мероприятия с Софией удалось пообщаться главе Сбербанка Герману Грефу. Она пошутила насчет стереотипов о роботах и согласилась покататься с Грефом на лыжах, отмечает телеканал "360".



Робот-гуманоид был создан компанией Hanson Robotics в 2016 году. Главное умение машины – способность вести непринужденную беседу с человеком.

София может распознавать собеседников и проявлять эмоции. В программном коде робота заложено более 60 вариантов поведения, технологии машины позволяют демонстрировать движения разных частей тела и мимику. В глазах – специальные камеры, которые устанавливают зрительный контакт с человеком.







Стоит отметить, что у Софии довольно специфическое чувство юмора. В 2016 году на вопрос, будет ли она убивать людей, машина дала утвердительный ответ.

Ранее сообщалось, что София получила гражданство Саудовской Аравии. Машина поблагодарила за оказанную ей честь на экономической конференции Future Investment Initiative в столице королевства. До этого София успела побывать в Москве, где "выучила" русский язык.

