Ученые нашли путь в четвертое измерение

Эксперименты международной группы ученых приблизили их к разгадке четырехмерного пространства. Выводы основаны на исследовании феномена проводимости двумерного газа при низких температурах в сильных магнитных полях.

Трехмерные объекты отбрасывают двумерные тени. Следовательно, у четырехмерных предметов тени должны быть трехмерными, хотя сами эти предметы невозможно представить. К такому выводу пришла группа ученых из Израиля, США и Швейцарии.

Исследователи провели два параллельных эксперимента. Европейские специалисты довели температуру атомов почти до абсолютного нуля (около —273 градусов Цельсия), что остановило движение электронов. Затем переохлажденные атомы поместили в специальные двумерные структуры и использовали лазеры, которые восстановили движение, передает телеканал "360"со ссылкой на журнал Nature.

Тем временем американские ученые провели лазерный луч через стеклянный блок, чтобы сымитировать эффект электрического поля на заряженных частицах. Таким образом обе команды на миг смогли сгенерировать квантовый эффект Холла – топологический феномен проводимости двумерного газа при низких температурах в сильных магнитных полях.

Видимый мир находится в трех измерениях. Однако, согласно физической теории струн, измерений может быть больше. По итогам своей работы ученые решили, что теперь смогут изучать четырехмерное пространство не только на бумаге, но и экспериментально.

Dni.Ru писали о том, что астрономы выяснили, с каких планет ведется наблюдение за нашей Землей. В "шорт-лист" вошли девять ближайших миров, хотя в полном перечне более полусотни кандидатов. Для составления списка потенциально обитаемых планет была использована формула астронома Френсиса Дрейка, которую он составил в 60-х годах прошлого века.

В финальном списке оказались небольшой газовый гигант у звезды HAT-P-11 в созвездии Лебедя, "горячий юпитер" WASP-68b в созвездии Козерога, четыре крупных планеты в системе WASP-47 в созвездии Водолея, крупный газовый гигант у звезды 1RXS 1609 в созвездии Скорпиона, планета у белого карлика-"каннибала" WD 1145+017 b в созвездии Девы и формирующаяся планета LkCa 15b в созвездии Возничего. Правда, каких-либо доказательств наличия жизни на этих космических объектах у ученых, к сожалению, пока нет.

