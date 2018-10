Обломки НЛО обрушились на американское побережье

Объект попался в сети, которые защищают пляж от морских животных. Покрытый мягким, похожим на пенопласт материалом, он напоминает часть космического корабля.

Местные жители уверены, что это – часть инопланетного корабля. С ними не согласны фанаты "Звездных войн" – они считают, что это одна из секций "Звезды смерти". Более приземленные исследователи говорят о детали буя или дренажной системы.

Обитатели расположенного неподалеку городка Чарльстон утверждают, что похожий предмет появился и на берегу острова Киава, отделенного от места каролинской находки лишь узким проливом.

Скептики, в свою очередь, не находят в объекте ничего удивительного. Они утверждают, что это обломок какого-либо вооружения. После испытаний, которые проводят военные, течение часто приносит такие предметы к побережью Южной Каролины. Либо же на пляж выбросило обычный космический мусор.

‘Mystery space junk’ washes up on South Carolina beach and mystifies residents https://t.co/snzQNikR5Z pic.twitter.com/dqXVfHVf2W