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Проклятие или заговор: почему потерпел крушение летевший к МКС "Союз"

Фото: GLOBAL LOOK press/Roscosmos/Twitter.com
В этот четверг, 11 октября, произошла авария ракеты-носителя "Союз МС-10". В тот момент на борту находились российский космонавт Алексей Овчинин и американский астронавт Ник Хейг. Капсула с экипажем успешно приземлилась в Казахстане, все участники полета остались живы. По предварительным данным, авария произошла "после отделения боковых блоков первой ступени от центрального блока второй ступени ракеты-носителя". 
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Однако появляются уже и другие версии произошедшего. Известно, что экипаж должен был заниматься расследованием причин появления микротрещин в обшивке космического корабля "Союз МС-09". Авария могла быть подстроена, чтобы помешать расследованию этого дела.

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На старте ракеты "Союз" с экипажем произошла авария

Напомним, что ранее глава "Роскосмоса" Дмитрий Рогозин выдвинул предположение, что просверлить дыру на "Союзе" мог кто-то из членов космической станции. Многие СМИ подхватили эту мысль и заявили, что это сделал один из американских астронавтов, который из-за болезни захотел вернуться домой. На данный момент "Роскосмос" и NASA отказались комментировать ход расследования и предложили дождаться его итогов.

Есть еще одна версия, мистическая. Каждый важный запуск ракеты всегда был связан с трагедией. Завершился аварией полет ракеты "Протон-М". Уже через несколько секунд после запуска произошло аварийное выключение двигателей, и ракета упала на землю. К счастью, пострадавших не было. Причиной ЧП стала неправильная установка датчиков угловых скоростей, которые помогают контролировать движение корабля в пространстве. Падение ракеты произошло в прямом эфире на глазах у миллионов телезрителей.  

Запуск "Союза МС-10" тоже собрал много важных лиц, в числе которых был и Дмитрий Рогозин. Полет был приурочен к столетию со дня создания Завода экспериментального машиностроения РКК "Энергия". Многие утверждают, что подобные события должны происходить без громкой огласки, иначе это может помешать успеху.  

На данный момент нет единой версии причин произошедшего. А значит, нам пока остается ждать результатов расследования.  

11 октября 2018, 14:43
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Крушение "Союза" с экипажем сняли по кадрам

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