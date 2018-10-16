Названа дата отправки нового экипажа на МКС

Новый экипаж отправится на Международную космическую станцию (МКС) раньше намеченного срока. Как сообщил исполнительный директор "Роскосмоса" Сергей Крикалев, команда будет готова к декабрю, передает НСН.
Напомним, что 11 октября на космодроме Байконур состоялся запуск ракеты-носителя "Союз-ФГ". Она должна была доставить к МКС корабль с экипажем из двух человек на борту. Однако во время взлета двигатели второй ступени отказались работать в штатном режиме. Космонавту Алексею Овчинину и астронавту Нику Хейгу пришлось совершить аварийную посадку в степях Казахстана.
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