Причину аварии "Союза" с экипажем нашли на видео

Названа наиболее вероятная причина, по которой запуск "Союза" с экипажем на борту окончился аварийной посадкой в степях Казахстана. На записи можно рассмотреть, как блок первой ступени ракеты-носителя касается второй, передает сайт ТВ Центр.

Исполнительный директор по пилотируемым программам Роскосмоса Сергей Крикалев рассказал, что в 1986 году произошла похожая ситуация. Та телеметрия очень похожа на данные, что получили наземные службы в случае аварии "Союза". "Сейчас, кроме телеметрии, у нас были еще и данные со специально установленной камеры, которые подтвердили, что произошло соприкосновение одного из блоков с блоком второй ступени", – подчеркнул специалист.

В 1986 году причиной касания частей ракеты стала неправильная работа концевого выключателя, не выдавшего команду на разделение блоков. В результате сопло, при помощи которого часть ракеты должна была уйти в сторону, не раскрылось.