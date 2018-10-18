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Лучшие бесплатные игры: современные хиты

Фото: Dni.Ru
Сегодня каждый день появляются все новые и новые игры. Уследить за всеми новинками бывает нелегко, и потому мы составили для вас подборку, которая поможет вам с удовольствием провести свободное время. Перед вами лучшие бесплатные игры для компьютера. Займитесь хитрой арифметикой в логической головоломке, исследуйте двухмерный мир, созданный на основе легендарной игры, убейте стрелами всех противников, доберитесь до новых высот с кубиком-прыгуном и накормите милого зеленого инопланетянина.    

Продолжение: Лучшие бесплатные игры – бессмертная классика
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2048

Первое место в нашей подборке занимает "2048". Игра была написана всего за пару дней 19-летним разработчиком как упражнение в программировании. Она мгновенно стала хитом сразу после своего выхода. Вы должны помнить ту игровую лихорадку, которая охватила людей пару лет назад. В эту головоломку играли люди всех возрастов в любом месте и в любое время дня.

Популярная бесплатная игра "2048" теперь доступна и на вашем компьютере. Фото: wikipedia.org

Но если вдруг вы забыли правила этой популярной игры, то мы вам напомним.

Перед вами игровое поле 4Х4 клетки, где случайным образом появляются двойки. Передвигая их по полю, вы можете объединять их, в результате чего образуются клетки, равные их сумме. Так, две двойки образуют число 4, две четверки – число 8 и так далее. В конце вы должны получить клетку с цифрой 2048. По некоторым подсчетам, максимальное количество очков, которое можно набрать при – 3 932 100. Сможете ли вы побить этот рекорд? Игра "2048" по праву занимает первое место в нашем списке лучших бесплатных игр.

Орион Майнкрафт

"Орион Майнкрафт" – это двухмерная версия легендарной одноименной игры. Перед вами огромный мир, где вы можете делать все, что захотите. Исследуйте интересные места, собирайте материалы и создавайте новые объекты. И не забывайте кормить и одевать своего героя.

Постройте свой собственный мир в компьютерной версии одной из лучших современных игр. Фото: wikipedia.org

Однако игра не так проста, как может показаться на первый взгляд. Каждую ночь вам предстоит сражаться с опасными зомби за право жить в этом мире. Победите всех врагов и станьте главным властителем в одной из лучших бесплатных игр.

Стикмен с копьем

В забавной игре "Стикмен с копьем" вы должны с помощью мышки задать траекторию копья и убить противника. Здесь очень важна скорость и меткость, ведь ваш противник вооружен луком и стрелами.

В непростой игре "Стикмен с копьем" вы должны рассчитать высоту и дальность удара, чтобы убить противника с первого раза. Фото: pixabay.com

С каждым уровнем убить противника становится все сложнее. Он меняет свое положение и проявляет редкую живучесть. Убить его с первого раза можно, только если вы попадете ему прямо в голову. Ранения в ногу и руку не считаются. Поиграть в одну из лучших игр вы можете бесплатно на нашем сайте.

Бесконечный прыгун

Простая и минималистическая игра "Бесконечный прыгун" вам точно должна быть знакома, потому что у нее есть много аналогов. Правила здесь невероятно простые. Вы должны перемещать кубик по плиткам, не давая ему упасть вниз.

"Бесконечный прыгун" – это простая игра, в которой вы должны помочь черному кубику подняться выше облаков. Фото: pixabay.com

Это бесконечная игра, в которой ваш кубик-прыгун должен запрыгнуть как можно выше. За свою простоту и увлекательность "Бесконечный прыгун" попадает в наш список лучших бесплатных игр.

Ам Ням

Замыкает наш список популярная игра "Ам Ням", которая теперь перебралась из ваших смартфонов на компьютеры. Вы должны накормить сладостями милого зеленого зверька, перерезая веревки и лопая шары.

Список лучших бесплатных игр был бы неполным без этого обжорливого зеленого малыша. Фото: wikipedia.org

Сначала игра покажется вам очень легкой, но с каждым новым уровнем она будет становиться все сложнее. Вам придется вспомнить законы физики, которые вы учили (а, может, и нет) в школе. Игра с забавным названием "Ам Ням" занимает почетное место в нашем списке лучших бесплатных игр.

Лучшие бесплатные игры – в специальном разделе Dni.Ru. 

Автор: Полина Крылова18 октября 2018, 16:14

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