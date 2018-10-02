Нобелевскую премию по физике в третий раз дали женщине

Нобелевскую премию по физике вручили трем ученым – американцу Артуру Эшкину, французу Жерару Муру и канадке Донне Стрикланд, передает портал newizv.ru. Все они совершили революционные открытия в области лазерной физики.Донна Стрикланд назвала награду большой честью и выразила надежду, что среди лауреатов Нобелевской премии в будущем станет больше женщин. Отметим. она стала третьей представительницей прекрасного пола. получившей эту награду за достижения в области физики. Размер материальной выплаты победителям в 2018 году составил девять миллионов крон или 1,02 миллиона долларов.
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