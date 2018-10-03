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Hi-tech

Как технология блокчейн изменит индустрию медиа

Фото: pixabay.com
Технология блокчейн постепенно становится частью нашей повседневной жизни. Она покоряет такие сферы, как тревел, космос, лайфстайл и другие индустрии. Кардинальные изменения происходят и в медиа: блокчейн убирает посредников между создателем продукта и его потребителем, позволяет творцам защитить авторские права на их произведения. По словам бизнесмена, венчурного инвестора и композитора Александра Шульгина, инновационный формат dotBC создаст новые модели медийного бизнеса. Одна из первых ласточек – партнерство корпорации Warner Bros. с компанией DorblockcainMedia. 
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Warner Bros. в лице Warner Music и Warner Chappel с DotBlockchain будут сотрудничать для внедрения технологии блокчейн в музыкальную сферу. Они будут работать над распространением медийных файлов в цепочке блоков и реализацией процесса отслеживания распространяемых активов. Это партнерство – первый шаг в модернизации управления каталогами и авторскими правами в музыкальной сфере.  

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Генеральный директор DotBlockchain Кен Умедзаки отметил, что сотрудничество с Warner будет осуществляться поэтапно. Для начала работа будет вестись с ограниченным каталогом в рамках более широкой инициативы Warner Music по постоянному развитию инфраструктурных цифровых данных.  

Фото: pixabay.com

Медийная сфера в целом и музыкальная в частности прекрасно подходят для внедрения технологии блокчейн. В ее основе лежит распределенный реестр, который может проверять и регистрировать транзакции без необходимости подтверждения со стороны какого-либо центра. Хранящаяся в реестре информация проходит через алгоритм криптографического хэширования, что позволяет защитить файлы от несанкционированного доступа.  

Распределенный реестр, к примеру, может хранить записи об авторских правах на музыкальные произведения – со словами, нотами, обложкой, лицензией и другими данными. Это значит, что для регистрации авторских прав будут не нужны посредники (звукозаписывающие лейблы и прочие контрагенты). 

По словам Александра Шульгина, который инвестировал в DotBlockchainMedia в самом начале деятельности проекта, с помощью блокчейна стало возможно преобразить процессы публикации, монетизации и взаимоотношений творцов (артистов) с сообществами поклонников их творчества. 

Фото: из личного архива Александра Шульгина

Сотрудничество Warner Bros. и DotBlockchain создаст новые инструменты для управления, хранения и отслеживания огромного аудиокаталога. Фактически это означает признание инновационного мультимедийного цифрового формата – dotBC ("Дотблокчейн"). Он является принципиально новым форматом по сравнению с уже привычными нам Jpeg, Mp3, Mpeg и многими другими. 

Что такое "Дотблокчейн"? Это кодек и проигрыватель, которые привязаны к блокчейну. При каждом проигрывании песни в реестре создается соответствующая запись, а когда композиция стирается из реестра, прослушать ее больше невозможно.

В dotBC помимо непосредственного мультимедийного файла содержится и большое количество смарт-контрактов ("умный контракт"). Это компьютерные программы, выполняющую работу по отчетности и аудиту использования файла.  

Фото: pixabay.com

К примеру, если потребитель использует какой-либо медийный файл в формате dotBC, то смарт-контракт может автоматически перевести авторский гонорар владельцам прав на мультимедийное произведение, разделив его согласно изначально заданным долям. Благодаря "умным контрактам" владелец авторских прав на медийный файл может контролировать его использование другими людьми, что обеспечивает постоянную связь между создателем и его творением, позволяет автору обходить посредников и получать напрямую вознаграждение за свой труд.  

Почему музыка стала пионером во внедрении "дотблокчейна" в медиа? Как отметил Александр Шульгин, аудиофайлы являются самыми легкими по объему в сравнении с другими мультимедиа. Происходящее сейчас в этой сфере он сравнил с началом повсеместного внедрения интернета.

Фото: pixabay.com

"Глобальная сеть изменила коммуникации. Первыми в то время были тексты и музыка. Сначала появилась возможность скачивать mp3 файлы, затем стало возможно смотреть видео, делать стримы", – подчеркнул бизнесмен. 

По его словам, "тест на блокчейн" первой прошла именно музыкальная сфера, но только ей использование распределенных баз данных в медиа не ограничится. "Блокчейн будет активно внедряться в киноиндустрию, игры, голограммы, AR/VR и все остальные медиа", – уверен композитор.

Автор: Иван Поляков3 октября 2018, 12:56

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