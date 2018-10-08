Британия готовит армию летающих роботов для борьбы с Россией

Великобритания начнет применять многочисленные беспилотные летательные аппараты во время крупнейших за последние 17 лет военных учений. В качестве условного противника будет обозначена в том числе Россия.
Беспилотники по стоимости не превышают 1,3 тысячи долларов, передает НСН. Отмечается, что за последний год граждане стали часто дарить их друг другу на праздники.
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