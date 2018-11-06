Чего ждать от блокчейн-проекта Tkeycoin на мировых биржах

Tkeycoin перешел к заключительному этапу эмиссии в 100 миллионов долларов, которая ведется при поддержке TKEY DMCC. По прогнозам экспертов, стоимость криптовалюты на 2019-2020 годы превысит 450 долларов за 1 Tkeycoin (TCD).



О серьезных амбициях блокчейн-проекта говорят шаги, предпринятые в последнее время его руководством. Так, недавно международный офис проекта распахнул двери в зоне свободной торговли правительства Эмирата Дубай (часть ОАЭ). В прошлом месяце Tkeycoin и TKEY DMCC получили официальный DUNS-номер в каталоге Dun & Bradstreet. Это крупнейший независимый реестр глобальных компаний, в котором находятся такие мировые компании-гиганты, как Apple, Microsoft, а также организации – ООН, FIFA и многие другие.

Такой шаг свидетельствуют об открытости Tkeycoin, а также надежности и большом потенциале блокчейн-проекта на глобальных биржах, уверены эксперты. Это привлекает крупные фонды и частных инвесторов, которые вкладывают в Tkeycoin десятки миллионов долларов.

Так, только за третий квартал 2018 года блокчейн-проект получил 14 миллионов долларов от арабских инвесторов. Сейчас капитализация Tkeycoin составляет 60-100 миллионов долларов, а в следующем году, ожидают аналитики, она значительно вырастет за счет вывода активов проекта на глобальные площадки.

Руководитель Фонда развития интернет-инициатив Игорь Меркушов отмечает, что Tkeycoin будет завоевывать мировой рынок благодаря таким преимуществам, как уникальные инструменты перевода, платежа, обмена, заработка и хранения денежных средств. Управлять ими можно с обычных персональных компьютеров и смартфонов, подчеркивает эксперт.

По его словам, разработчики Tkeycoin создали особую конфигурацию блокчейна, которая поддерживает защищенные операции на скорости в тысячу раз быстрее, чем Ethereum и Bitcoin. Главное преимущество проекта – доступность технологий, которые могут использоваться государствами для цифровизации экономики и коммуникаций, преобразования сферы бизнеса, модернизации гражданского общества.