На российском сегменте МКС произошла поломка

В российском модуле МКС "Звезда" произошла поломка компьютера, управляющего станцией, передает портал newizv.ru. В "Роскосмосе" факт сбоя подтвердили, однако подчеркнули, что на работе станции он не скажется. Для восстановления штатного функционирования техники ее будет необходимо перезапустить. Это произойдет 8 ноября 2018 года.