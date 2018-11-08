На российском сегменте МКС устранили поломку

В модуле "Звезда" российского сегмента Международной космической станции устранили поломку компьютера управления, передает телеканал "360". "Трехканальная конфигурация восстановлена", – сообщил Дмитрий Рогозин на своей странице в Twitter.
Ранее стало известно о сбое в работе одного из компьютеров. Специалисты отмечали, что для функционирования станции это неопасно. Для восстановления работы было необходимо произвести перезапуск техники. Этот процесс успешно завершен.
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