В конструкции самолетов Boeing нашли смертельно опасную особенность

Авиакомпания Boeing выявила в новых моделях лайнеров 737 Max опасную особенность. Самолеты могут самостоятельно сорваться в крутое пике из-за ошибочных показателей системы контроля полета, передает newizv.ru.

К такому выводу пришли специалисты по итогам предварительного расследования авиакатастрофы индонезийского самолета, которая произошла 29 октября. Предполагается, что Boeing 737 Max могут автоматически опускать нос вниз в случаях, когда происходит неконтролируемое нарушение баланса процессов движения воздуха.