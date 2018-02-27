Схватку НЛО в небе сняли на видео

На днях в Сеть попало видео, которое некоторые впечатлительные пользователи приняли за доказательство существования инопланетян. В небе над Невадой (США) были замечены три светящихся шара.



Американка, заснявшая необычайное явление, увидела на небосклоне странные яркие точки. Поначалу они были статичны, но позже объекты начали перемещаться, а затем последовали вспышки, напоминающие перестрелку. Видео вызвало бурное обсуждение в Сети. Комментаторы разошлись во мнениях: кто-то поддерживает идею об инопланетном присутствии в воздухе, другие же уверены, что это не что иное, как игра света.



