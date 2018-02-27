Схватку НЛО в небе сняли на видео
Американка, заснявшая необычайное явление, увидела на небосклоне странные яркие точки. Поначалу они были статичны, но позже объекты начали перемещаться, а затем последовали вспышки, напоминающие перестрелку. Видео вызвало бурное обсуждение в Сети. Комментаторы разошлись во мнениях: кто-то поддерживает идею об инопланетном присутствии в воздухе, другие же уверены, что это не что иное, как игра света.
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