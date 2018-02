Илона Маска высмеяли за дорогой эпатаж

Инженеры компании SpaceX называют Falcon Heavy самой мощной ракетой-носителем в мире. Согласно их уверениям, максимальная грузоподъемность этого аппарата может составлять почти 64 тонны. Впрочем, для пробного запуска Илон Маск ограничил полезную нагрузку космического грузовика легким спортивным автомобилем.

Это дало некоторым скептикам повод предположить, что предприниматель попросту привлекает внимание к своей компании и стремится эпатировать публику. Более того, среди американцев нашлись те, кто возмутился произведенным запуском. По их мнению, недопустимо, чтобы проводились такие дорогостоящие и бесполезные старты, пока люди не могут получить доступ к медицинским услугам и образованию.

You know a country's got its priorities in line when a billionaire's shooting rockets into space while people can't get healthcare or get an education.