Илона Маска высмеяли за дорогой эпатаж

Компания SpaceX эксцентричного американского предпринимателя Илона Маска осуществила пробный запуск сверхтяжелой ракеты Falcon Heavy, которая под песню Дэвида Боуи Space Oddity вывела в открытый космос спортивный кабриолет Tesla Roadster с манекеном в скафандре за рулем. Пользователи Сети нашли над чем посмеяться в этой ситуации. Dni.Ru собрали самые забавные шутки о пуске электромобиля-кабриолета.

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