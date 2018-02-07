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Hi-tech

Илона Маска высмеяли за дорогой эпатаж

Фото: GLOBAL LOOK press/imago stock&people
Компания SpaceX эксцентричного американского предпринимателя Илона Маска осуществила пробный запуск сверхтяжелой ракеты Falcon Heavy, которая под песню Дэвида Боуи Space Oddity вывела в открытый космос спортивный кабриолет Tesla Roadster с манекеном в скафандре за рулем. Пользователи Сети нашли над чем посмеяться в этой ситуации. Dni.Ru собрали самые забавные шутки о пуске электромобиля-кабриолета.
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Инженеры компании SpaceX называют Falcon Heavy самой мощной ракетой-носителем в мире. Согласно их уверениям, максимальная грузоподъемность этого аппарата может составлять почти 64 тонны. Впрочем, для пробного запуска Илон Маск ограничил полезную нагрузку космического грузовика легким спортивным автомобилем.

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Это дало некоторым скептикам повод предположить, что предприниматель попросту привлекает внимание к своей компании и стремится эпатировать публику. Более того, среди американцев нашлись те, кто возмутился произведенным запуском. По их мнению, недопустимо, чтобы проводились такие дорогостоящие и бесполезные старты, пока люди не могут получить доступ к медицинским услугам и образованию.

Впрочем, куда больше оказалось тех, кто воспринял запуск и сопутствующие ему фотографии как отличный повод блеснуть остроумием. Наиболее богатой темой оказалась судьба автомобиля, отправленного в путешествие в далекий космос, и его "водителя" – наряженного в скафандр SpaceX манекена.

Причудливая фантазия пользователей Сети отправляла Tesla в самые разные ситуации. Попадались, например, космические бои с участием электромобиля.

Некоторые постарались ответить, что могло стать причиной забраться так далеко от Земли.

Другие решили пофантазировать о том, мог ли стать автомобиль первым в мире космическим такси.

Впрочем, основной массив шуток касался столкновения отправленной в космос машины с российскими реалиями.

Автор: Геннадий Куприянов7 февраля 2018, 12:47

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