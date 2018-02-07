В московском метро произошел крупный сбой

Часть автоматов по продаже билетов на станциях Московского метрополитена перестала работать, передает пресс-служба столичной подземки на своей официальной странице в Twitter. "Мы работаем над устранением неполадок", – подчеркнули представители метро.
Из-за массового сбоя автоматов кассы были переведены на усиленный режим работы. На самых загруженных станциях были выведены мобильные кассиры. Пассажиры в соцсетях жалуются на очереди при входе в подземку.
Московский метрополитен прилагает все усилия к тому, чтобы избежать очередей. Кассы работают в усиленном режиме - открыты все окна. На самых загруженных станциях дополнительно привлечены мобильные кассиры и/или установлены мобильные экспресс-кассы.— Московское метро (@MetroOperativno) 7 февраля 2018 г.
19-летний парень стал настоящим красавчиком
Певица обнародовала фото с родственницей
Врачи рассказали о состоянии новорожденной
Пара обнародовала первое супружеское фото