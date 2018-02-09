Новые технологии обеспечат Путину вечную жизнь

Клеточных биороботов, способных изнутри "отремонтировать" человека, создают российские ученые. Теоретически эти технологии могут обеспечить людям вечную жизнь.

Граничащими с фантастикой исследованиями займутся в новой лаборатории, которая открылась ко Дню российской науки в Уральском федеральном университете (УрФУ) в Екатеринбурге. "Грубо говоря, человек заглотил капсулу с тысячью таких биомеханизмов, они разошлись внутри по организму и отремонтировали его", - обрисовал в общих чертах идею заведующий биоинженерным центром УрФУ Владимир Шур.

По его словам, технология может решить проблему старения организма и даже обеспечить человеку практически вечную жизнь. От одного из журналистов последовал вопрос, можно ли в таком случае получить "вечно живущего Владимира Путина". Шур разочаровал любопытствующего, ответив, что в России такие исследования пока не ведутся.

Если говорить о практических результатах деятельности лаборатории, то здесь биопринтер печатает кожу. Искусственно созданная ткань успешно справляется с восстановлением кожи у ожоговых больных. В планах – выпуск кожных лейкопластырей: это фрагмент синтезированной кожи, который можно будет носить с собой и в случае ранения, ожога или пореза нанести на поврежденный участок. Заживление раны ускоряется в разы, передает "Утро.ру".

Работают в лаборатории УрФУ и над созданием "кожи Человека-паука". "Существует такая ящерица – геккон, которая умеет бегать по стеклу и потолку. Она может так делать за счет специальных трубочек на лапках. Эту структуру уже воспроизвел Андрей Гейм. У него получилось все, кроме одного – эти трубочки быстро забиваются грязью и теряют свои свойства. Геккон умеет очищать эти трубки, люди пока нет. Мы этим как раз занимаемся", – приводит слова Шура Lenta.ru.