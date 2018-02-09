Илон Маск раскрыл причину космического провала СССР

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Бизнесмен отметил, что для запуска сверхтяжелой ракеты Falcon Heavy, состоявшегося 6 февраля этого года, его компания выбрала 27 двигателей Merlin 1D. По словам Маска, SpaсeX приняла такое решение, хотя многие советовали остановить выбор на H-1.
По мнению предпринимателя, отказ Н-1 главным образом объясняется сбоями авионики. Он уверен, что выбранная для Falcon Heavy архитектура безопаснее. "До полудюжины двигателей могут потерпеть неудачу, но ракета все равно выйдет на орбиту", – цитирует Маска издание ArsTechnica.
Напомним, что с 1969 по 1972 год было проведено четыре пуска Н-1, и все они оказались неудачными. В 1968-1972 годах куйбышевское ОКБ-276 на основе НК-15 разработало агрегат НК-33, тяговооруженность которого уступает только токсичным двигателям РД-253 и современным агрегатам Merlin 1D.
Запуск Falcon Heavy произошел с космодрома на мысе Канаверал в США 6 февраля. В Роскосмосе это событие назвали промоакцией компании Илона Маска Tesla. Также в России опасаются, что SpaceХ в ближайшие несколько лет может вытеснить с рынка запуска ракет госструктуры.
Примечательно, что среди американцев нашлись те, кто возмутился произведенным запуском. По их мнению, недопустимо, чтобы проводились такие дорогостоящие и бесполезные старты, пока люди не могут получить доступ к медицинским услугам и образованию.
6 февраля 2018 г.
Инженеры компании SpaceX называют Falcon Heavy самой мощной ракетой-носителем в мире. Согласно их уверениям, максимальная грузоподъемность этого аппарата может составлять почти 64 тонны.
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