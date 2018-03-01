Астрономы: Луна произошла из гигантского бублика

Американские ученые предположили, что Земля и ее естественный спутник родились внутри огромного газового кольца. Опоясывающее облако возникло из-за столкновения этих двух космических объектов, в результате которого испарилась десятая часть нашей планеты.



С помощью компьютерного моделирования специалисты выяснили, что охлаждающийся газ создал жидкую материю в форме гигантского бублика, которая, постепенно сжимаясь, сформировала ночное светило. "Эта идея объясняет те необычные черты Луны, которые невозможно воспроизвести, используя текущие теории ее рождения. Луна имеет почти такой же состав, что и Земля, но все же чуть отличается. Нам впервые удалось объяснить эти расхождения", — цитирует ученых журнал JGR: Planets.

Астрономы и ранее отмечали родство этих двух планет. Анализ породы показал, что оба небесных тела имеют примерно одинаковый возраст – около четырех с половиной миллиарда лет, а соотношение стабильных изотопов кислорода на Луне и на Земле совпадает.

Существует множество теорий происхождения искусственного спутника Земли, но самой популярной считается модель ударного формирования. Согласно этой гипотезе, Луна возникла в результате столкновения молодой Земли и объекта, по размерам сходного с Марсом. Этот предположительный объект иногда называют Тейя.



