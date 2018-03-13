Наушники передают опасный вирус

Специалисты из университета имени Давида Бен-Гуриона в Негеве (Израиль) провели эксперимент по захвату данных с помощью наушников и динамиков компьютера. Исследователи назвали атаку MOSQUITO – в честь британского бомбардировщика-истребителя времен Второй мировой войны.

Способ проведения атаки предполагает заражение компьютера специальным вирусом, который производит реверсию выходных аудиоразъемов. Инфицированное устройство превращает динамики и наушники и в передатчики звуковой информации, и в подобие микрофонов.

Вирус способен преобразовывать сохраненные на компьютере файлы в аудиосигналы и передавать их преступникам. Принимающая машина, используя тот же вирус, забирает информацию через динамик или наушник, а затем преобразует его обратно в файл, сообщает Bleeping Computer.

Примечательно, что при проведении эксперимента шум окружающей среды, человеческая речь или музыка не внесли существенных помех в зловредные действия вредоносного программного обеспечения. Однако исследователи заметили, что скорость передачи информации резко падает, когда динамики двух компьютеров не обращены друг к другу или при обмене данными изменяется звуковая частота.

Ученые отмечают, что вряд ли подобные проблемы для злоумышленников станут критичными. Каким образом можно избежать подобной атаки, пока неизвестно.

Ранее специалисты "Лаборатории Касперского" сообщили о новой троянской программе Slingshot, которая способна похитить любые данные с компьютера. Вирус распространяется через маршрутизаторы производства компании MikroTik. Червь загружается в виде вредоносного файла-библиотеки DLL.

Как писали Dni.Ru, в последнее время излюбленной мишенью атак хакеров становятся мобильные устройства и смартфоны, поскольку мошенники переориентировали свою деятельность со взлома персональных компьютеров на эти гаджеты. Ранее специалисты "Лаборатории Касперского" назвали любителей порно самыми уязвимыми объектами для киберпреступников. Они выяснили, что каждый четвертый вирус для телефона или планшета маскируется под контент для взрослых.