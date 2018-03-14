Огромное НЛО засняли на видео

Настоящее нашествие НЛО отмечается в США, судя по их количеству, которое попадает на видео. Очередной визит зафиксирован в Бостоне, который, видимо, стал Меккой для инопланетян.

На сей раз предметом изучения для представителей неземной цивилизации стала погода. Над Бостоном разразилась снежная буря, а вскоре в небе завис огромный летательный аппарат.

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Объект, паривший над трассой, заметили автомобилисты. Это был корабль внушительных размеров, вид которого соответствовал классическим представлениям об НЛО. Он медленно двигался из стороны в сторону, изучая местность.

Видео собрало в интернете множество комментариев. Скептики утверждают, что ролик – подделка. Закаленные в сетевых боях уфологи со стажем пока не высказали свое мнение.

В свою очередь авторы записи решили подогреть интерес и опубликовали еще одно видео. Тот же инцидент, но с другого ракурса. Уфологи пока чешут затылки.