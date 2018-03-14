Огромное НЛО засняли на видео
На сей раз предметом изучения для представителей неземной цивилизации стала погода. Над Бостоном разразилась снежная буря, а вскоре в небе завис огромный летательный аппарат.
Объект, паривший над трассой, заметили автомобилисты. Это был корабль внушительных размеров, вид которого соответствовал классическим представлениям об НЛО. Он медленно двигался из стороны в сторону, изучая местность.
Видео собрало в интернете множество комментариев. Скептики утверждают, что ролик – подделка. Закаленные в сетевых боях уфологи со стажем пока не высказали свое мнение.
В свою очередь авторы записи решили подогреть интерес и опубликовали еще одно видео. Тот же инцидент, но с другого ракурса. Уфологи пока чешут затылки.
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