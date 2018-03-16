Миссию на Марс признали смертельно опасной

Миссия на Марс может стать смертельно опасной для ее участников. Как выяснили ученые, воздействие космической радиации намного сильнее, чем считалось ранее.

Планы межпланетных путешествий под угрозой. Обеспокоил ученых анализ данных, полученных CRaTER – прибором, расположенным на борту автоматической станции Lunar Reconnaissance Orbiter. Аппарат оценивает вредное воздействие космических лучей и солнечной радиации.

Исследователи из Университета Нью-Гэмпшира в США выяснили, что воздействие радиации на астронавтов серьезнее, чем считалось ранее. Излучение, источниками которого являются объекты за пределами Солнечной системы, становится более интенсивным.

Причина – в снижении солнечной активности, в результате чего солнечный ветер менее эффективно отражает космические лучи. Доза возможного облучения, которую получат участники экспедиции на Марс, повысится на 30%, пишет Phys.org.

Супер!!! ��Путешествие по поверхности Марса

Специалисты из Европейского космического агентства создали на основе снимков марсианской поверхности увлекательное видео, имитирующее туристическую поездку по руслу высохшего 4 млрд лет назад водного протока Mawrth Vallis.#космос #марс pic.twitter.com/1rH14JJTGH — Гуинплен (@leiurusbite) 8 марта 2018 г.

Вопрос о том, насколько человечество готово к покорению Красной планеты, давно вызывает споры среди экспертов как в России, так и за рубежом. В числе основных угроз для здоровья специалисты называют космическую радиацию и чрезмерно долгое нахождение в невесомости. Кроме того, безопасные в обычных условиях микроорганизмы могут стать вредными для ослабленного долгим перелетом иммунитета.

Тем не менее Россия планирует запускать беспилотные, а затем и пилотируемые корабли к Луне и Марсу. Как рассказал глава государства Владимир Путин в фильме Андрея Кондрашова, запустить миссию в сторону Красной планеты планируется уже в 2019 году.