Россия придумала защиту от метеоритов

Отечественные ученые из Московского физико-технического института и Росатома представили технологию, которая позволит эффективно уничтожать опасные астероиды при помощи ядерных взрывов. Способ подразумевает разрушение космических объектов лазером.

Физики моделировали воздействие лазера на миниатюрную копию астероида. По форме, плотности, химическому составу, прочности и другим показателям, кроме размера, макет повторял оригинал — каменный астероид, упавший в 2013 году недалеко от Челябинска. В эксперименте исследователи продемонстрировали, что удар сопоставим с ядерным взрывом на реальном объекте, сообщает "MK.ru".

Исследователи отметили: если заранее спрогнозировать последствия ядерного взрыва на поверхности астероида, тот расколется на множество обломков, которые пролетят мимо Земли либо сгорят в ее атмосфере. Более того, физикам удалось выяснить, что астероид целесообразнее уничтожать одним мощным взрывом, а не серией небольших.

Исследование было опубликовано в русскоязычной версии "Журнала экспериментальной и теоретической физики". "Пока явной опасности нет, поэтому у нашей команды есть время доработать методику спасения нашей планеты от катастрофы", – заявил один из авторов исследования Владимир Юфа.

Также сообщается, что пять лет назад американские специалисты предложили использовать лазер не для моделирования уничтожения астероидов, а для непосредственной борьбы с ними. Разработанная учеными технология могла бы получить энергию с помощью фотоэлектрической панели и "испарять" приближающиеся к планете космические объекты с помощью мощного лазерного луча. Однако подобная технология потребовала бы создания на орбите Земли конструкции невиданных масштабов.