НЛО устроили догонялки в прямом эфире

В прямой эфир американского телевидения случайно попали неопознанные летающие объекты. В интернете принялись живо обсуждать увиденное.





Кадры оказались на YouTube. На них можно рассмотреть множество светящихся пятен. Они мечутся по небосводу, траектория их движения похожа на игру в догонялки.

Ролик вызывал горячую дискуссию. Любители сверхъестественного сразу предположили инопланетное присутствие. Более рациональные пользователи решили, что это просто игра света.



