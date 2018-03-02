НЛО устроили догонялки в прямом эфире
Кадры оказались на YouTube. На них можно рассмотреть множество светящихся пятен. Они мечутся по небосводу, траектория их движения похожа на игру в догонялки.
Ролик вызывал горячую дискуссию. Любители сверхъестественного сразу предположили инопланетное присутствие. Более рациональные пользователи решили, что это просто игра света.
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