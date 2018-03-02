"Одноклассники" удивили невероятной функцией

Разработчики соцсети "Одноклассники" объявили о внедрении новой функции – системы распознавания и поиска лиц людей по снимкам. Для этих целей используется особая технология – нейронная сеть.

По аналогии с Facebook пользователи "Одноклассников" теперь могут находить себя на фотографиях других людей, не затрачивая на это много времени. Система автоматически просканирует все нужные данные и найдет снимки, на которых присутствует тот или иной человек. На данный момент функция распознавания лиц работает только для отметок среди друзей, но создатели обещают в скором времени расширить сервис до поиска по всем пользователям социальной сети.

По словам представителей пресс-службы "Одноклассники", внедрение новой функции сделает сервис именно таким, каким его изначально видели его создатели. Теперь поиск друзей, родственников или знакомых, с которыми была утрачена связь, будет осуществляться гораздо быстрее и эффективнее.

Социальная сеть Facebook уже пару лет использует подобную технологию. Раньше соцсеть отмечала ваших друзей на фотографиях лишь после того, как вы щелкали соответствующее изображение и вводили имя вашего друга. Сейчас после вашей загрузки фотографии Facebook сам отмечает нужного человека, что похоже на магию.

Таким образом, социальная сеть автоматически маркирует людей на ваших фотографиях, которых вы отметили ранее. Многие пользователи признались, что нововведение кажется им жутковатым. Сообщается, что Facebook в состоянии распознавать лица с точностью до 98% – практически так же, как человек.