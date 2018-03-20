В России стремительно дешевеют старые iPhone

iPhone всех моделей в России продолжают терять в цене. Некоторые смартфоны компании Apple только с начала года подешевели на треть.

Последняя модель смартфона от Apple – iPhone X – потеряла в цене больше всех своих "коллег". С начала года падение составило 31%: на портале бесплатных объявлений "Юла" гаджет можно приобрести за 61 110 рублей.

iPhone X был представлен осенью 2017 года. В январе 2018-го сообщалось, что компания Apple решила сократить заказ на производство этих смартфонов на фоне слабого спроса на новинку в период рождественских и новогодних праздников. В России к середине февраля цена на iPhone X упала почти на четверть по сравнению со стартом продаж.

iPhone 5s и в 2018 году – как и годом ранее – сохранил за собой звание самого популярного смартфона от Apple. На него пришлась треть продаж "яблочных" гаджетов. Тем не менее средняя цена на эту модель в России с января уменьшилась на 19% – до 6 741 рубля.

На втором месте по популярности оказался iPhone 6, средняя стоимость которого снизилась на 10% – до 11 790 рублей. iPhone 5 потерял в цене 9% – он стоит сейчас около 4 785 рублей – и стал третьим в рейтинге.

Самым стойким в отношении цены оказался iPhone 8. Анализ, проведенный порталом "Юла", установил, что с начала года он подешевел всего на 6% – до 41 848 рублей, пишет Lenta.ru.

Как сообщали Dni.Ru, российский бренд люксовых смартфонов Caviar исправил оплошность компании Apple, которая разочаровала поклонников iPhone по всему миру. Производители вернули самый популярный и желанный цвет корпуса устройства – "золотой".

В Caviar решили усовершенствовать iPhone X и вернуть ему незаслуженно утраченный цвет. Более того, теперь корпус смартфона не просто покрыт золотистой краской – на него нанесено чистое золото 999 пробы.

Дизайнеры и ювелиры создали две версии золотых iPhone X. Модель Caviar Classic Gold представляет собой устройство в золотом рельефном корпусе, на котором впервые в истории бренда присутствует легендарное яблоко Apple. Дизайн под названием Caviar Classic Liquid Gold – это не только золотой цвет, но и полностью новая, оригинальная форма корпуса, которая создает ощущение "жидкого" металла, словно меняющего форму в руках владельца.