В Госдуме появится биометрическая регистрация депутатов

Депутаты Госдумы скоро будут проходить биометрическую регистрацию. Специальное оборудование появится в зале заседаний после ремонта, который начнется в этом году.

Биометрическая регистрация депутатов может быть введена в Госдуме с середины 2019 года после реконструкции зала пленарных заседаний. Об этом спикер нижней палаты парламента Вячеслав Володин.

Речь идет о работе над проектом реконструкции зала заседаний. Отдельно выбирается та часть, которая называется рабочее место депутата. Помимо прочего, предусматривается биометрическая регистрация.



"Биометрическая регистрация предполагает не по сетчатке глаза регистрацию, а по лицу. И когда я говорил о том, что у нас с вами в этой части (область глаз. – Прим.Ред.) надо смотреть не глаз, а то, что вокруг глаза 364 точки, которые сканируются. И, в том числе, по этому определяется идентификация человека", – отметил Володин.



Он пообещал предварительно презентовать новое рабочее место депутата, заверив, что оно будет более просторное.

По его словам, к декабрю 2018 года планируется завершить разработку проектной части реконструкции зала пленарных заседаний Госдумы. С конца года депутаты временно будут работать в Колонном зале Дома союзов, пока на Охотном Ряду будет идти ремонт.

О том, что в Думе планируется ввести биометрическую идентификацию Володин говорил в декабре 2107 года. Тогда спикер поднял эту тему во время голосования по одному из законопроектов. Он обратил внимание на то, что некоторые депутаты из фракции ЛДПР голосуют за других.

"Такое голосование ушло в прошлое. Мы буквально неделю назад знакомились с новейшими разработками в области цифровой экономики, которые ведет Сбербанк в рамках своих платформ. Одна из таких разработок могла бы быть нами востребована: регистрация депутатов по биометрическим данным", – обратился спикер к парламентариям.





Кроме этого, он сообщил, что к следующей осенней сессии будет усовершенствовано программное обеспечение, с которым работают депутаты. В зале заседаний Госдумы, среди прочего, появятся современные планшеты и будет установлен новый софт.

Напомним, что активная борьба с прогулами Госдуме VII созыва началась с первого дня работы. В частности, были приняты поправки в регламент об ужесточении депутатской дисциплины: теперь на депутата может быть наложен штраф в размере одной шестой части получаемой им заработной платы за каждое пропущенное без уважительной причины заседание.