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Ученые синтезировали новую форму жизни

Кадр из фильма "Ван Хельсинг"
Ученые из Гронингенского университета в Нидерландах создали новую форму жизни. Новоявленный одноклеточный организм был выращен для опровержения теории последнего универсального общего предка.
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Впервые эту гипотезу предложил в 1859 году Чарльз Дарвин, рассказав о ней в своей книге "Происхождение видов". LUCA – так сокращенно называют популяцию организмов, от которой произошли все организмы, ныне живущие на земле, жил 3,5-3,8 миллиарда лет назад. Подобно бактерии, он имел кольцевую ДНК, которая не заключена в ядре, как у эукариот.

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Его гипотетические биологические свойства были выведены на основе сравнения геномов современных живых существ. В связи с этим ученые в 2016 году выявили 355 генов, которые должны были непременно иметься в наличии у LUCA.

Бактерии и археи (одноклеточные микроорганизмы, не имеющие ядра) очень отличаются друг от друга, в том числе фосфолипидами, которые входят в состав их клеточных мембран. Эти фосфолипиды являются зеркальными изомерами, то есть они одинаковы по химическому составу, но структуры, подобно левой и правой ладони, нельзя совместить в пространстве.

Отсюда следует, что LUCA должен был обладать сразу двумя типами мембран. Считалось, что последний универсальный предок мог разделиться на две части, каждая из которых дала начало отдельному надцарству организмов.

Для проверки этой гипотезы специалисты синтезировали одноклеточную форму жизни, в молекулярной структуре которой присутствуют липиды как от бактерий, так и от архей. Выяснилось, что мембрана такого гибрида является стабильной и не может разорваться, следовательно, механизм возникновения нескольких видов все еще остается неизвестным. 

Несмотря на доказательства, большинство ученых все же уверены, что все жившие на Земле живые существа когда-то образовались от одного организма. Просто пока никто не знает, как это произошло, сообщает издание Science Alert. 

Автор: Руслана Алексеева21 марта 2018, 10:07

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