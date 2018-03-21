Пассажир снял НЛО на смартфон из самолета

Пассажиру одной из китайских авиакомпаний во время полета удалось сделать запись странного объекта, сопровождавшего самолет. НЛО движется рядом с самолетом, будто наблюдая, а затем скрывается в облаках.

Примечательно, что никакие радары загадочный объект не засекли. Пилоты никак не прореагировали на его появление, хотя НЛО подлетело довольно близко к корпусу. Специалисты не могут однозначно заявить, какой именно объект запечатлен на кадрах. Формой и размерами он похож на дирижабль, но его скорость явно выше, передает Section51-ufo. Известно одно: в подлинности записи никто не сомневается.