Китайская космическая станция рухнет на Европу
Эксперты Аэрокосмической корпорации подчеркнули: вероятность того, что кто-либо из людей пострадает, чрезвычайно мала. "Вероятнее всего, обломки рухнут в океан", — добавили исследователи.
О расчетных сроках входа китайской орбитальной станции "Тяньгун-1" в атмосферу Земли рассказал бывший руководитель ракетно-космической кооперации "Энергия" Виталий Лопота, передает издание The Hill. По словам эксперта, с учетом того, что станция летит со скоростью восемь километров в секунду, ожидать ее падения можно с 28 марта по 10 апреля.
По оценкам Лопоты, в процессе падения "Тяньгун-1" будет медленно рассыпаться, элементы на кронштейнах отпадут. Частично станция сгорит в слоях атмосферы, но практически половина массы конструкции достигнет Земли. Речь идет о трех-четырех тоннах.
Напомним, что "Тяньгун-1" была запущена в 2011 году. На ней производили отработку различных технологий и космическую съемку. Первоочередными задачами "Тяньгун-1" являются отработка процесса стыковки с кораблями серии "Шэньчжоу", обеспечение нормальной жизнедеятельности, работы и безопасности космонавтов в период кратковременного пребывания на борту, а также эксперименты в сфере космической медицины, в области использования космического пространства и испытания технического оборудования космической станции.
Ранее сообщалось, что китайский корабль "Тяньчжоу-1" и лаборатория "Тяньгун-2" впервые состыковались в космосе. Герой России, космонавт Павел Виноградов 12 марта прокомментировал предложение Киева построить космодром в Австралии.
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