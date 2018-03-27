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Hi-tech

Секс-кукол для женщин научили шутить

Фото: pixabay.com
Ученые создали робота Генри, который поможет одиноким представительницам прекрасного пола не только удовлетворить свое физическое желание близости, но и нескучно скоротать вечера. Кукла может поддержать разговоры о фильмах, работе и даже проблемах.
прочитано 103 раза

Чудо техники создали специалисты компании Delaware Realbotix. Благодаря им Генри может не только снимать сексуальное напряжение, но и остроумно шутить.

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Каждую часть тела робота заказчик сможет подобрать под свой вкус, реализуя свои фантазии: цвет волос, строение тела, а также размеры мужского достоинства, которое разработчики обещают максимально доработать уже в ближайшее время, передает DailyMail.

Рост Генри более 180 сантиметров, а встроенный микрокомпьютер содержит не только стандартные вопросы, но и специальные сенсоры, способные различать человеческую речь и формировать ответы. По словам разработчиков, полностью силиконовое тело куклы легко мыть и приятно трогать.

Специалисты компании уверены, что спрос на их продукты в ближайшем будущем резко возрастет, потому что одинокие женщины все чаще замыкаются в себе и не заводят новых знакомств. А Генри будет представлять из себя идеального любовника, собеседника и друга.

Напомним, китайские компании Doll Sweet Dolls и EX Doll представили новую секс-куклу, которая способна не только оказывать интим-услуги, но и мыть посуду и наводить чистоту. Кроме того, она может играть на музыкальных инструментах и поддерживать простые разговоры.

Как писали Dni.Ru, ранее британский бизнесмен предложил клиентам перед покупкой тестировать секс-куклу. Заплатив сто фунтов, посетитель борделя получает в свое распоряжение шикарную кровать и может выбрать любого робота. Если ощущения понравились, ему предлагают выкупить куклу за две тысячи фунтов стерлингов.

Автор: Людмила Фоканова27 марта 2018, 16:35
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