Секс-кукол для женщин научили шутить

Ученые создали робота Генри, который поможет одиноким представительницам прекрасного пола не только удовлетворить свое физическое желание близости, но и нескучно скоротать вечера. Кукла может поддержать разговоры о фильмах, работе и даже проблемах.

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