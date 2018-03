За пользователями WhatsApp установили слежку

Заплатив один доллар и 99 центов в магазине App Store, любой обладатель iPhone сможет отслеживать активность своих контактов в популярном мессенджере WhatsApp. С помощью программы можно быть даже в курсе того, когда друзья ложатся спать.

Приложение Chatwatch, по словам разработчиков, позволяет узнать, общались ли между собой выбранные люди из списка контактов. Для этого программа комбинирует личные данные нескольких пользователей.

Также можно посмотреть, когда собеседник последний раз заходил в приложение – даже если тот отключил функцию отображения статуса. Анализируя активность контакта, приложение покажет, в какое время у него обычно отбой и подъем. Правда, за два доллара весь функционал программы не раскрывается. Следить можно будет лишь за двумя контактами в течение недели.

Появление приложения, шпионящего за друзьями, оправдывают благими целями. Разработчики утверждают, что вырученные деньги пойдут на финансирование политической некоммерческой организации, выступающей против Дональда Трампа. Кроме того, они якобы хотят привлечь внимание к тому, как крупные компании – в частности Facebook – следят с помощью мессенджеров за клиентами, пишет Lifehacker.

