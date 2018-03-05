Помощник Путина заявил о готовности отключить Россию от Сети

Россия готова к отключению от глобальной Сети. Такое заявление сделал советник главы государства по вопросам развития интернета Герман Клименко. По его словам, такой шаг наших "западных партнеров" вряд ли будет безболезненным для россиян.



"Если завтра наши коллеги отключат нас от рубильника, я не знаю, будет ли это безболезненно, обещается, что безболезненно. Я уверен, что безболезненно не будет", – прокомментировал ситуацию советник президента.

По его словам, может выясниться, что кто-то продолжал хранить данные за рубежом, хотя есть постановление хранить их в России. "Кто-то домены свои хостил за рубежом", – добавил Клименко.

Те, кто это делал, в случае отключения России от Всемирной паутины будут испытывать определенные трудности, подчеркнул советник главы государства. Между тем он заверил, что Москва технически готова к подобным действиям со стороны Запада.

О возможности отсечения нашей страны от глобальной Сети начали говорить на волне резкого ухудшения отношений между Россией и Западом после воссоединения с Крымом и начала войны на Украине. Ранее Клименко отмечал, что техническая возможность изоляции нашей страны уже существует.

Говоря об опасностях, которые таит в себе интернет, советник главы государства напомнил о недавней волне ложного минирования. "Вот у нас есть история с заминированными сооружениями, это же тоже атака, она идет с территории государства, которое не сотрудничает.

Самих себя запугивать ужасами жизни за колючей проволокой не надо, все равно будут доступны сайты, речь идет об авторизации пользователей", – поспешил успокоить россиян Клименко.

Ну все, после такого Послания (на CNN уже паника) ждём отключения SWIFT, запрет ввоза любой электроники в Россию и отключение России от Интернета :)



Правда нам дауншифтерам все ни почем. Пойду дров наколю :) — Victor Volchek (@vvn33) 1 марта 2018 г.

Стоит отметить, что не так давно Всероссийский центр изучения общественного мнения (ВЦИОМ) опубликовал результаты опроса на тему частичного или полного ограничения доступа России к мировой Сети. Более половины наших граждан – порядка 60% – поддержали идею создать изолированный интернет между странами-членами блока БРИКС. Против высказались 29%.

При этом сам Владимир Путин уверен: ограничения в Сети должны соответствовать уровню развития общества. В интернете, подчеркнул глава государства, не должно быть материалов, запрещенных законодательством.

