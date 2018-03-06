Интернет заменил россиянам секс и водку

Россияне готовы на целый год забыть о сексе и алкоголе, лишь бы у них был интернет. Социологи выяснили, на какие жертвы согласны пользователи Всемирной паутины.

Граждане России готовы пожертвовать многим ради доступа в виртуальный мир. В списке радостей жизни, которых респонденты согласны лишиться, не только конфеты и пирожные.

О сладостях и говорить нечего – 32% опрошенных консалтинговой компанией The Boston Consulting Group (BCG) не считают отказ от них проблемой. В списке потенциальных ограничений, на которые решатся россияне ради привилегии сидеть в Сети – отказ от кофе (27%), от спорта и фитнеса (24%), от личного автомобиля (20%). Еще 3% интернет-фанатиков согласны пожертвовать даже общением с друзьями.

Исследование на тему "Насколько цифровизированы российские потребители?" проводилось в 2017 году. Оно охватило четыре тысячи респондентов в возрасте от 14 лет из всех федеральных округов. В каждой региональной выборке – минимум 25% на каждую из доходных категорий (по среднедушевому доходу): менее 27 тысяч рублей, 27-60 тысяч рублей, более 60 тысяч рублей.

Результаты показали, что россияне являются весьма активными пользователями: 92% респондентов выходят в интернет ежедневно, 83% проводят в Сети от двух до восьми и более часов в день. Ценность интернета в жизни людей с 2013 года заметно повысилась: число тех, кто посчитал бы исчезновение Всемирной паутины катастрофой, в 2017 году выросло до 65% – с 48% в 2013-м, пишет Ura.ru.

Показательны в этом отношении еще два пункта из опроса. Как выяснилось, более 40% респондентов готовы ради интернета на год отказаться от алкоголя. Еще 8% готовы пожертвовать сексом.

Россияне пользуются интернетом для поиска информации, общения в соцсетях. Там же они читают новости, смотрят фильмы, отправляют и получают письма по электронной почте, пользуются услугами банков. Онлайн-покупки занимают в этом списке далеко не первое место.