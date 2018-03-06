Названы самые водостойкие смартфоны

Смартфоны от компании Apple не прошли испытание водой. Тест Роскачества присудил первые места гаджетам от Samsung и Sony.

Смартфоны испытывали по 200 параметров. Гаджеты проверили, в частности, на прочность, качество звука и видео, производительность, скорость обработки данных. Эксперты Роскачества исследовали также функциональность, прочность задней камеры, водонепроницаемость и работу аккумулятора.

Главными соперниками были, как всегда, аппараты от Samsung и Apple. Южнокорейские смартфоны стал лидером в тестах на водонепроницаемость, качество звука, емкость батареи и объем памяти. Подкачало только качество съемки.

А вот камеры "яблочных" гаджетов заняли практически все лидирующие позиции. Лучшей моделью признан iPhone X. Однако смартфоны Apple уступили не только Samsung, но и Sony в испытании водой. В тесте участвовали только те аппараты, в характеристиках которых указывалось, что они водонепроницаемые. Их на полчаса погружали на метровую глубину.

"В буквальном смысле сухими из воды вышли шесть аппаратов Samsung (Galaxy A3, Galaxy A7, Galaxy Note 7, Galaxy Note 8, Galaxy S8 и Galaxy S8+), четыре Sony (Xperia M5, Xperia XZ Premium, Xperia Z3+, Z5 Premium) и LG G6. У смартфонов Apple выявили некорректность работы громкоговорителя сразу после извлечения из воды (у высушенных iPhone проблем с громкоговорителями не было)", – говорится в сообщении Роскачества.

Ведомство провело работу совместно с Международной ассамблеей организаций потребительских испытаний (ICRT). Тестирование смартфонов проходит каждые полгода в крупнейшей лаборатории Европы. В рейтинге представлены данные о 337 моделях смартфонов. Из них 27 – новинки, протестированные в феврале 2018 года.

Смартфоны Samsung Galaxy S7 (32GB) SM-G930F, Samsung Galaxy Xcover 3 SM-388F и Samsung Galaxy Xcover 3 SM-388F после испытаний стали работать значительно хуже. По итогам тестов аппараты оказались в числе отстающих.