Мобильный интернет в Москве один из самых доступных среди мегаполисов

Мобильный интернет в российской столице является одним из самых доступных среди мировых мегаполисов. Подключение к Глобальной паутине обходится горожанам впятеро дешевле, чем, например, жителям деловой столицы США Нью-Йорка. Заметно больше такие услуги стоят также в Сингапуре или Дубае.



Лидерство Москвы по такому показателю, как доступность мобильного интернета, стало возможным благодаря нескольким факторам. Среди них – высокая конкуренция и бурное развитие сетевой инфраструктуры в городе.



По словам главы Департамента информационных технологий Москвы Артема Ермолаева, из числа жителей столицы и ее гостей свыше 90% пользуются доступом к Глобальной паутине с мобильных устройств. Причем подключения к интернету совершают несколько раз за день.

Аналогичная ситуация и в сфере обеспечения москвичей широкополосным интернетом. К нему подключено более 90% квартир. При этом скорость каждого пятого подключения домашнего интернета превышает 100 мегабит в секунду. Ее, кстати, достаточно для комфортной работы и одновременного просмотра видеофайлов в 4K-формате.

Согласно статистике, 14% жителей города имеют скорость подключения к интернету 101-200 мегабит в секунду. В то же время 5% пользователей имеют скорость 200 мегабит в секунду, а около трети москвичей используют Сеть на скорости не менее 50 мегабит в секунду. Отметим, что российская столица входит в топ-10 мировых мегаполисов по скорости фиксированного доступа в интернет.

Кроме того, в Москве широко развита городская беспроводная Сеть. Она охватывает наземный транспорт и метрополитен, улицы внутри Садового кольца и столичные парки. По последним данным, количество точек доступа в пределах Садового составляет около двух тысяч. Также беспроводным интернетом обеспечены студенческие общежития и культурно-досуговые центры (всего 164 учреждения).