"Росатом" повысит устойчивость космических спутников

Найден способ повысить устойчивость спутников к опасному космическому излучению. Соответствующую задачу решают в одном из предприятий "Росатома" – Российском федеральном ядерном центре - Российском научно-исследовательском институте экспериментальной физики (РФЯЦ-ВНИИЭФ).

На орбите космические аппараты сталкиваются с влиянием ряда факторов, которые ограничивают срок их работы. Один из них – ионизирующее излучение. Это потоки электронов, протонов и тяжелых ионов высоких энергий. Для повышения устойчивости спутников к излучению необходимо знать, в чем состоит его повреждающее действие.

Нужно проводить модельные испытания. Однако на тех установках, которые существуют в России, подтвердить радиационную стойкость электронно-компонентной базы космических аппаратов (ЭКБ) и их радиоэлектронную аппаратуру (РЭБ) к ионизирующему излучению в полном объеме невозможно.

Разработанная специалистами РФЯЦ-ВНИИЭФ технология не имеет аналогов в России. С ее помощью в полном объеме и в одном месте можно проводить моделирование влияния всех известных науке видов космического излучения на электронно-компонентную базу космических аппаратов, а также на их радиоэлектронную аппаратуру. "Планируемый эффект от реализации проекта — достижение гарантированных сроков активного существования космических аппаратов", – цитирует РИА Новости представителя ядерного центра.





По словам директора института ядерной и радиационной физики РФЯЦ-ВНИИЭФ Николая Завьялова, российские ученые и инженеры-конструкторы получают инструментарий, при помощи которого смогут создать радиоэлектронные системы для спутников с необходимыми сроками эксплуатации. "Мы сможем обеспечить научно-техническое сопровождение разработки перспективной электронной компонентной базы и радиоэлектронной аппаратуры, выпускаемой для космической отрасли", – сказал он.

В свою очередь сотрудник Института ядерной и радиационной физики Кирилл Музюкин, который участвовал в разработке проекта, отметил, что необходимо проверять любую микроэлектронику, которая отправится в космос и будет подвергаться воздействию. "Космос неоднороден: около Земли одни спектры излучения, полетим на Марс – другие", – подчеркнул ученый.

РФЯЦ-ВНИИЭФ основан в 1946 году для целей отечественного атомного проекта. Ядерный центр занимается проблемами обеспечения "ядерного щита" России и разработкой самых современных технологий гражданского назначения.



Стоит отметить, что специалисты центра также разрабатывают цифровую модель безэкипажного судна для арктических широт. Создание такого корабля позволит увеличить эффективность морских перевозок на севере.