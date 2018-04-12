Обнародованы тайные документы о жизни Гагарина

Министерство обороны России ко Дню космонавтики рассекретило уникальные архивные материалы. Теперь любой желающий может узнать подробности об офицерской службе первого в мире космонавта Юрия Гагарина.

Среди опубликованных на сайте ведомства документов – служебная характеристика Гагарина за время его пребывания в Центре подготовки космонавтов ВВС СССР, план его правительственных командировок, приказы о присвоении ему офицерских званий. Также есть вырезки из газет на английском языке, передает НСН. В хронологическом порядке указаны должности, на которых служил Юрий Гагарин и места службы, а также социально-демографические данные.

Ранее соседка первого космонавта Земли, профессор, доктор технических наук Тамара Волынова поделилась важными воспоминаниями. По ее словам, в день трагической гибели Гагарин впервые в жизни забыл дома пропуск на аэродром и вернулся за ним. Это было странно, поскольку для космонавта это было не присуще – он был очень собранным и дисциплинированным человеком.

День космонавтики отмечается в России 12 апреля. В этот день 1961 года Юрий Гагарин на космическом корабле "Восток-1" стартовал с космодрома "Байконур" и впервые в мире совершил орбитальный облет планеты Земля. Полет в околоземном космическом пространстве продлился 108 минут.