Есть ли жизнь без Telegram

Черная пятница мессенджера Telegram встряхнула сетевой мир. Пользователи сразу же стали искать в интернете способы обхода блокировки; эксперты предложили перейти на другие платформы; политики предупредили, что так будет с каждым нарушителем закона; а создатель Telegram Павел Дуров пообещал секте поклонников мессенджера его бесперебойную работу.

Блокировка Telegram по решению Таганского суда никак не связана с ограничениями прав россиян и уж, тем более, не нарушает принципов свободы слова. Все дело в законах, которые владельцы приложения выполнять не хотят.

Во-первых, Павел Дуров с мая 2017 года игнорировал обращения Роскомнадзора о предоставлении данных для внесения его компании в реестр организаторов распространения информации. Во-вторых, владельцы мессенджера отказались предоставить ФСБ ключи шифрования – программное обеспечение, на котором работает приложение. Как утверждали юристы Дурова, эти требования невыполнимы по техническим причинам, а сам владелец заявлял, что Telegram не пойдет на это, так как мессенджер выступает за свободу слова и неприкосновенность частной жизни.

Отметим, что законы, регулирующие деятельность сервисов мгновенного обмена сообщениями, появились отнюдь не по прихоти государства или от желания задушить свободу слова или нарушить тайну частной переписки. Проблема зрела давно, причем, корни ее были даже не в России, а в Европе.





Там с помощью таких приложений зачастую планировали и координировали теракты, потом потихоньку эта практика переметнулась и в Россию. Достаточно вспомнить взрыв в питерском метро в 2017 году. Спецслужбы выяснили тогда, что террористы координировали свои действия через мессенджеры.

Поэтому власть не без оснований решила, что отказ Telegram передать ключи шифрования спецслужбе угрожает интересам государства и общества, а также может быть на руку террористам. В итоге после нескольких предупреждений, суд принял решение о блокировке мессенджера Telegram в России, удовлетворив иск Роскомнадзора.

Через несколько часов после окончания заседания, Павел Дуров успокоил всех пользователей своего детища и пообещал использовать встроенные методы обхода блокировок, которые не требуют абсолютно никаких действий. При этом он подчеркнул, что стопроцентная доступность приложения без VPN-сервисов, которые помогают обходить запреты, не гарантирована.





По мнению экспертов, в блокировке Telegram нет ничего страшного, ему на смену ему придут другие мессенджеры, которых в сетевом пространстве и так хватает. Помимо того, что современные технологии позволяют обходить любые блокировки, пользователи, если захотят, найдут альтернативные каналы обмена данных.

Трагедии никакой не произошло и небо на землю не упало. А решение суда о блокировке Telegram из-за отказа сотрудничать с государством – это хороший урок для основателя мессенджера Павла Дурова. Так считает советник президента по интернету Герман Клименко.

Среди замен Telegram есть аналогичный по функционалу мессенджер "ТамТам", разработала который Mail.ru Group. За последние недели число новых регистраций в нем взлетело в несколько раз. В "ТамТам" можно также создавать каналы, только за последние два дня их появилось более 40 тысяч.





Если говорить о международном опыте, то во Франции после серии терактов в 2016 году власти заявили, что Евросоюз должен иметь возможность ограничить пределы шифрования мессенджеров WhatsApp, Skype, Signal и Telegram. Вместе с Германией Франция предложила Еврокомиссии изучить возможность принятия закона, который позволил бы заставить поставщиков услуг обмена сообщениями предоставлять доступ к зашифрованному контенту.

В Германии в августе 2017 года был принят закон, позволяющий расширить наблюдение за интернет-перепиской и общением через мессенджеры. На его основе правоохранительные органы получили право применять программы-шпионы. Похожий подход, но зачастую без четко оформленного законодательством подхода, применяется и другими странами ЕС.





Очевидно, что чистым перед законом пользователям любого мессенджера не стоит бить в набат в связи с блокировкой Telegram. Дело в том, что в любой стране мира государство стремится получить доступ ко всем видам общения потенциальных преступников. Надо помнить, что однажды это может спасти жизни сотен, а то и тысяч людей от страшного теракта или диверсии.