Девушек защитили от насильников модными браслетами
Устройство разработали специалисты из Университета Алабамы в Бирмингеме. В браслет встроили датчики, которые анализируют положение тела человека в пространстве, его температуру и давление. Также умный аксессуар умеет отличать обычные движения от более резких.
Если девайс обнаруживает какую-либо угрозу, он сразу же подключается к телефону через Bluetooth и отправляет сообщение с координатами в экстренную службу. При этом приспособление издает громкий звуковой сигнал, который должен привлечь внимание окружающих и отпугнуть злоумышленника. По словам ученых, такое украшение пригодится не только женщинам, но и пожилым людям, состояние которых может ухудшиться в любой момент, передает Пятый канал.
Приборы для защиты от насильников создавались экспертами и ранее. В 2010 году врач из ЮАР изобрела специальную капсулу, предложив размещать ее в половых органах женщины.
На внутренней стороне этого "опасного контрацептива" есть ряд небольших зубчиков, направленных внутрь. В случае изнасилования зубы-крючки сразу вопьются мужское достоинство и будут давить еще сильнее при попытке освободиться от них.
Такая технология вызвала множество споров. Некоторые психологи отметили, что, испытав сильную боль, разгневанный насильник может убить жертву.
Ранее сообщалось о создании часов, которые отслеживают местонахождение ребенка. Это изобретение призвано помочь родителям всегда быть в курсе, где находится их чадо.
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