Девушек защитили от насильников модными браслетами

Специалисты задумались о том, что экстренный вызов с помощью телефона занимает много времени. Проблему удалось решить креативным способом, создав умное украшение.



Устройство разработали специалисты из Университета Алабамы в Бирмингеме. В браслет встроили датчики, которые анализируют положение тела человека в пространстве, его температуру и давление. Также умный аксессуар умеет отличать обычные движения от более резких.

Если девайс обнаруживает какую-либо угрозу, он сразу же подключается к телефону через Bluetooth и отправляет сообщение с координатами в экстренную службу. При этом приспособление издает громкий звуковой сигнал, который должен привлечь внимание окружающих и отпугнуть злоумышленника. По словам ученых, такое украшение пригодится не только женщинам, но и пожилым людям, состояние которых может ухудшиться в любой момент, передает Пятый канал.

Приборы для защиты от насильников создавались экспертами и ранее. В 2010 году врач из ЮАР изобрела специальную капсулу, предложив размещать ее в половых органах женщины.

На внутренней стороне этого "опасного контрацептива" есть ряд небольших зубчиков, направленных внутрь. В случае изнасилования зубы-крючки сразу вопьются мужское достоинство и будут давить еще сильнее при попытке освободиться от них.

Такая технология вызвала множество споров. Некоторые психологи отметили, что, испытав сильную боль, разгневанный насильник может убить жертву.

Ранее сообщалось о создании часов, которые отслеживают местонахождение ребенка. Это изобретение призвано помочь родителям всегда быть в курсе, где находится их чадо.