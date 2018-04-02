Китайская космическая станция сгорела при подлете к Земле

Китайская космическая станция "Тяньгун-1" сошла с низкой орбиты и вошла в атмосферу Земли в 03:15 мск в районе южной части Тихого океана, передает РИА ФАН. Большая часть обломков сгорела при входе в атмосферу, сообщили специалисты программы пилотируемых космических полетов Китая.

Отметим, что аппарат массой 8,5 тонны был 12 метров в длину и диаметром 3,3 метра. В космос станция была выведена в сентябре 2011 года. В последние годы полет осуществлялся в непилотируемом режиме.