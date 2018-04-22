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Hi-tech

НЛО рухнуло на оживленное шоссе

Кадр youtube.com
В Таиланде неопознанный летающий объект рухнул на шоссе. Огромный круглый диск едва не раздавил легковой автомобиль.
прочитано 16706 раз

Инцидент запечатлел видеорегистратор. В результате происшествия никто не пострадал.

Что именно рухнуло на дорогу, остается неизвестным. Вероятно, едва не спровоцировала смертельное ДТП крышка резервуара с цементом, который взорвался неподалеку. Впрочем, сторонники теорий заговора считают, что на проезжую часть упало именно НЛО.

22 апреля 2018, 17:14

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