НЛО рухнуло на оживленное шоссе
Инцидент запечатлел видеорегистратор. В результате происшествия никто не пострадал.
Что именно рухнуло на дорогу, остается неизвестным. Вероятно, едва не спровоцировала смертельное ДТП крышка резервуара с цементом, который взорвался неподалеку. Впрочем, сторонники теорий заговора считают, что на проезжую часть упало именно НЛО.
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