В Москве прошла масштабная конференция по токен-экономике

Технологии Космос Новинки iPhone Интересное

Самое читаемое

Шоу "Голос.Дети" завершилось скандалом
Ведущая "Давай поженимся!" с плоским задом показала любовника
Пелагею прокляли после выходки на Первом канале
Губастенькую дочь Волочковой обвинили в похабщине
Кудрявцеву перекосило после откровений Распутиной
партнеры
Среда 25 апреля
Лента новостей
13:28
Открыт способ управлять снами
13:06
Счастливая Мирошниченко ждет ребенка
13:03
В Москве наградили лучшие рестораны
12:36
Ефремов заставил Синдееву вспотеть
12:01
Почувствовавший себя женщиной Киркоров: Это не я!
11:47
Садальский заподозрил Галкина в отравлении
11:24
Контрацептивы признали угрозой для женщин
11:04
Подпустили врага: у границ России разглядели военную базу США
10:57
Располневшая Ирина Шейк прячет округлившийся живот
10:52
Джанабаева с внушительным вырезом ушла от Меладзе в "Дом-2"
10:52
Разработчик "Новичка" попал в больницу после странной аварии
10:21
В США умер знаменитый музыкант
10:18
Путин пропесочил заигравшегося Трампа
10:17
Как научиться управлять своими финансами
10:02
"Меня все достали": Андрей Малахов обратился к публике
09:55
Россия напугала Запад оружием "Судного дня"
09:44
Пес на грузовике въехал в магазин (видео)
09:36
Раскрыта неожиданная опасность алкоголя
09:30
Названы любимые иномарки россиян
09:19
Перенесший несколько операций Козловский не может работать
09:00
Водитель иномарки устроил стрельбу в центре Москвы
08:49
Джигарханян сокрушил бывшую жену сенсационным выпадом
08:41
Ученые победили неизлечимый рак
08:37
Собака лает, караван идет: G7 ставит Москве палки в колеса
08:26
В столице ограничат продажу алкоголя
08:17
Россию объявили зависимой от Украины
08:01
В Москве иномарка столкнулась со машиной скорой помощи (видео)
22:01
Копите сами: когда государство откажется от выплаты пенсий
21:59
Раскрасневшаяся Нетребко похвасталась сочными формами
21:58
Дожди испортят москвичам майские праздники
21:51
Москвич посмеялся над известием о смерти жены под ножом хирурга
21:40
Невеста бросила впавшего в кому известного российского актера
21:37
Волчек в инвалидной коляске шокировала болезненным видом
21:16
Сварившая живых щенков студентка оправдалась "стрессом"
21:15
В Москве грузовик с щебнем протаранил легковушки и перевернулся
20:58
Семейная грязь молодого актера вызвала оторопь у Малахова
20:52
Человеческую ногу нашли на берегу Москвы-реки
20:44
Селфи на крыше вагона стало смертельным для 16-летней россиянки
20:33
Осунувшаяся после родов Кейт Миддлтон несчастна
20:27
Ольга Бузова принимает поздравления с беременностью
20:06
Награда Ватикана Путину возмутила поляков
19:42
Звезда "Дома-2" отъелась до 143 килограммов
19:38
Москвичам пообещали бесплатную парковку в центре
19:19
Кто лишится постов в обновленной команде Путина и Медведева
19:13
Трамп публично унизил неряшливого Макрона
19:01
К изменившейся Стриженовой пришла белочка
18:59
"Единая Россия" проверила благоустройство дворов
18:40
Лоза набросился на власть
18:34
Обманутая Проклова гонит бывшего мужа из дома
18:15
Россиянин убил любовницу за нравоучения
18:03
Безумные регионы: ростовчанин бросил труп мужчины на съедение свиньям
17:55
Какими вырастают дети в семьях алкоголиков
17:38
В Москве пройдут зеленые праймериз
17:36
Пенсионерка из-за собаки ударила кирпичом жительницу Подмосковья
17:13
В Турции сбываются мечты об идеальном отдыхе
17:08
Больной Кельми допился до припадков
16:44
Сексуальное видео раздетого Галкина произвело фурор
16:40
Лгавший о "сотнях погибших" в Кемерово пранкер получил должность
16:32
Мать премьера Армении умерла в день его отставки
16:22
Россия подала сигнал оставшейся без газа Украине
16:19
Еле стоящего Гафта держали под руки у гроба
16:17
В московском метро из-за пассажира встали поезда
16:12
Ученые предупредили об опасности частого мытья
16:09
Из-за жуткой метели на Урале не смогли приземлиться три лайнера
15:54
Вскрылись интимные детали поездки Трампа в Москву
15:54
Известный футболист умер во Франции
15:41
Инаугурация Путина обрастает слухами
15:34
Проигравший борьбу с раком Хабенский: Я понял, что грош нам цена
15:24
К чему снятся деньги
15:23
Жена дала умирающему Боярскому второй шанс
15:20
Грымов рассказал о судьбах земных женщин
15:15
Киев разнесли за новую антироссийскую блокаду
15:11
Вайкуле соблазнила холостяка Киркорова
15:11
Порошенко выпросил у Европы кнут для России
15:01
В Москве адвокат съел материалы дела и получил штраф
14:57
Форум форумов: итоги ЯМЭФ-2018
14:51
Раскрыт секрет избавления от болезни Паркинсона
14:51
"Очень правильно сказала": дочь о смерти Олега Табакова
14:50
Шарапова высказалась о проблемах со здоровьем
14:41
Безутешный Михайлов похоронил любимую женщину
14:27
Знаменитости не сдерживали слез на прощании с Ниной Дорошиной
14:05
Елизавета II озолотится на сыне Кейт Миддлтон
13:55
Перепуганная Украина в истерике закрывается от России
13:50
Звезда "Дома-2" удивила аборигенов Бали голым задом
13:49
Стильная Андреева выиграла у придавленной горем Зудиной
13:33
Пугачева получила оплеуху от возмущенной одесситки
13:33
Дочь кинозвезды снялась голой для Playboy
13:32
Лукашенко накинулся на Россию после "молочного" фиаско
13:32
В московском ресторане собрали вкусы со всего света
13:20
Ахеджакова смеялась на панихиде по Дорошиной
13:17
Туристов начнут отправлять в отпуск по неизвестному маршруту
13:07
Брачные игры: кто подставил бизнесмена Ахмедова
13:06
Киев сел в лужу с криками о разрушении Крымского моста
12:41
Для Путина придумали хитрую ловушку
12:28
Москвичка умерла во время пластической операции
12:20
Названа страшная опасность газировки
12:16
Тарасова расплакалась у гроба Дорошиной
12:12
Рецепт австрийского яблочного штруделя
11:58
Меньшова жестко обошлась с онкобольным Успенским
11:57
Тысячи клещей превратили Москву в рассадник энцефалита
загрузить ещё
﻿

ВЫБОР ЧИТАТЕЛЕЙ

Похорошевшая Цымбалюк-Романовская спрятала живот за широким пальто
Пелагею прокляли после выходки на Первом канале
Джигарханян сокрушил бывшую жену сенсационным выпадом
Ахеджакова смеялась на панихиде по Дорошиной
Семейная грязь молодого актера вызвала оторопь у Малахова
Елизавета II эмоционально отреагировала на роды Миддлтон
Hi-tech

В Москве прошла масштабная конференция по токен-экономике

Александр Шульгин
В субботу, 21 апреля, в Москве состоялась долгожданная конференция Global Token Summit 2.0.3.5. В российской столице собрались ведущие эксперты, инвесторы, представители крупнейших компаний в сфере блокчейна, токенов и криптовалют. В рамках мероприятия состоялось обсуждение перспектив развития цифровой экономики, в том числе в сферах Multimedia, Entertainment и Communications. Кроме того, были представлены перспективные проекты как от уже известных мировых разработчиков, так и от начинающих инноваторов.
прочитано 807 раз

Конференция Global Token Summit 2.0.3.5 объединила под одной крышей лучших специалистов по токен-экономике и блокчейну, известных по всему миру. А также тех, кто еще развивается в сфере блокчейна и ICO, кому было сложно найти партнеров и единомышленников для своих проектов.

ПО ТЕМЕ

В Москве соберутся лучшие специалисты по токен-экономике

Почему это важно? Аналитики предсказывают, что благодаря роботизации, софтверизации и освобождению человека от труда цифровая экономика будет расти в среднем на 13% в год, а отдельные сектора благодаря технологии блокчейн и вовсе ждет взрывной рост – до 50% ежегодно.

Участников конференции ждали встречи с ведущими экспертами в сфере цифровой экономики как из России, так и из-за рубежа. Всего на мероприятии присутствовали представители 15 стран.

Среди них главный специалист по стратегии компании Diginex Адам Баркер. Партнеры Diginex стремятся интегрировать свои услуги в децентрализованный мир, предлагая решения для цифровых активов компаний.

В конференции в качестве эксперта и спикера принял участие также основатель и главный исполнительный директор Blockchain Global Limited Сэм Ли. BGL – прибыльная технологическая компания с офисами в Мельбурне, Нью-Йорке, Куала-Лумпуре, Перте, Даляне, Сучжоу и Шанхае.

Сэм Ли. Фото: Dni.Ru

Global Token Summit 2.0.3.5 также посетили сооснователь революционной компании Hyperloop Transportation Technologies Inc. Дирк Алборн, основатель и управляющий директор Global Technology Capital и президент Глобального технологического симпозиума Александра Джонсон и другие зарубежные гости.

В качестве спикера и эксперта выступил основатель и исполнительный директор группы компаний "Фамилия" Александр Шульгин. За его плечами – 15 лет венчурного инвестирования в новую экономику. Признанный визионер, он обладает обширными знаниями в технологиях блокчейн, умный город, дата-майнинг, а также в области смешанной реальности и цифровых медиа. Он неоднократно читал лекции о будущем медийного пространства и коммуникативной среды на ведущих глобальных форумах.

Прошедшая в субботу в Москве конференция – во многом уникальная площадка. По сути это первое в нашей стране мероприятие, которое затронуло тему воздействия блокчейна на наш образ жизни: путешествия, моду, кино, фильмы, игры, киберспорт и многое другое. Особенно интересны новации в fashion-сфере. В современном мире происходит слияние физической моды и цифровой, что приводит к появлению их симбиоза – Digital fashion ("Фиджитал").

Участников мероприятия ждали лучшие кейсы ICO в данных секторах, дискуссии и круглые столы по новым способам финансирования проектов. Многие уже наслышаны об ICO (Initial coin offering, первичное размещение монет), но сравнительно недавно появился новый способ размещения - ITO (Initial token offering), когда вместо криптовалюты потенциальному инвестору предлагаются токены проектов, на которые он позднее может обменять определенные блага.

Фото: Dni.Ru

"Блокчейн и все что с этим связано в массовом сознании пока воспринимается исключительно в плане криптовалют. Очень мало говорится о его влиянии на жизнь человека, на коммуникацию, транспорт, моду. Наша конференция посвящена тому, как новые технологии изменят привычную человеку повседневность, как нашу жизнь поменяют токены, как нужно развивать токен-экономику", - сказал Александр Шульгин.

Столь широкое экспертное представительство Global Token Summit 2.0.3.5 – это прекрасная возможность для поиска ответов теми, кто только собрался инвестировать в токены. Увидеть своими глазами новые возможности для инвестирования, понять, после общения со специалистами, стоит ли это делать – еще одна цель, которую преследовали организаторы конференции.

"Мероприятие призвано поделиться идеями, нашими общими подходами, понять ошибки, которые мы, возможно, допускаем. Это абсолютно рабочий инструмент", – отметил руководитель Центра Компетенций блокчейн и цифровой трансформации Внешэкономбанка Владимир Демин.

Владимир Демин. Фото: Dni.Ru

Конечно же, в ходе конференции высказывались экспертные оценки развития блокчейна – децентрализованной системы, которая позволяет людям совершать те или иные действия не прибегая к услугам посредников. К примеру, если переводить деньги от одного лица к другому с помощью технологии блокчейн, то никакой надобности в банке (посреднике) нет. Аналитики уже давно отмечают, что самый большой посредник в наше время - государство, а раз так, то в будущем его роль будет серьезно изменена. Есть мнение, что государство как таковое и вовсе исчезнет. 

Адам Баркер из Diginex полагает, что государство сохранит свои функции. На его взгляд, всеобщее внедрение блокчейна, то есть децентрализации, не приведет человечество к анархии, плоскому обществу и тотальному самоуправлению. Большинство функций государственных органов, подчеркнул эксперт, с развитием цифровой экономики действительно будут ликвидированы. Вместе с тем Баркер высказал уверенность, что "самый главный посредник" сохранит за собой функции аудита, контроля, регуляции и мониторинга.

Адам Баркер. Фото: Dni.Ru

В свою очередь, Сэм Ли из Blockchain Global Limited отметил важность нормативного регулирования цифровой экономики, унификации и стандартизации деятельности вокруг криптовалют. Подобный стандарт, кстати говоря, уже разрабатывается в Китае.

Рассказал Ли и об одном из своих детищ – Blockchain Centre. Это площадка, которые объединяет в себе образовательные функции, возможности коворкинга, а также все условия для проведения различных мероприятий. "Это локация, где люди собираются каждую неделю, это как церковь. Первый Blockchain Centre первый был создан в 2014 году в Мельбурне, Австралия, с тех пор было открыто шесть центров по всему миру", – сказал эксперт.

Технологию блокчейн успешно можно применять и на одном из самых быстрорастущих глобальных рынков – игровом. Об этом в своем выступлении рассказал основатель и генеральный директор компании Play2Live Алексей Бурдыко.

Алексей Бурдыко. Фото: Dni.Ru

Он создал первую стриминговую платформу на основе блокчейна. Play2Live обладает широкими возможностями для монетизации (11 каналов для стримеров), а встроенная система финансирования позволяет создавать с нуля желаемый контент. Платформа объединяет и такие сервисы, как поиск спонсоров для турнира, выплата вознаграждений, тотализатор и многое другое.

На конференции произошли два события, имеющих огромное значение для развития цифровой экономики в России. Центр компетенций блокчейн и цифровой трансформации Внешэкономбанка подписал соглашения с крупными игроками Азиатско-Тихоокеанского региона – корпорацией Blockchain Global (Сэм Ли) и гонконгской компанией Diginex (Адам Баркер). Стороны будут совместно организовывать исследования в области цифровых технологий, разрабатывать современные образовательные программы, готовить специалистов для сферы блокчейн, вести совместную научную и аналитическую деятельность.

"Подписание соглашений с лидерами китайского рынка в блокчейн технологиях открывают новую страницу для российских компаний, занимающихся блокчейном. Наши компании могут эффективно предлагать свои решения на китайский рынок, а мы можем пользоваться всеми передовыми наработками наших китайских коллег", – сказал Владимир Демин. В свою очередь, Сэм Ли отметил высокий уровень взаимодействия государства и технологических компаний в России. "Благодаря такому уровню поддержки, блокчейн-технология имеет значительные шансы развития", – подчеркнул он. А Адам Баркер предрек скорое открытие офиса Diginex в Москве. "Экономика токенов реальна, и через 5-10 лет мы увидим, что каждая компания будет выпускать токены", – уверен специалист.

В ходе круглых столов эксперты и спикеры поговорили об ICO и ITO, в том числе о различиях двух способов размещения. Под словом coin понимается именно криптовалюта, в то время как токен может подразумевать под собой какой угодно актив. Выпуская собственные токены проект обеспечивает себе финансирование, необходимое для запуска и развития. Инвесторы же в дальнейшем могут расплачиваться токенами самыми разными способами: потратить их на что-то важное в рамках проекта или выйти на биржу и обменять их на фиатные деньги.

Фото: Dni.Ru

Сам же процесс перевода прав на реальный актив в цифровой формат называется токенизацией. Участники дискуссии затронули такое любопытное явление, как токенизация человека. "Человек может быть художником и математиком, он может выпустить токены на свои художественные работы, а может разместить их на результаты своей математической деятельности. И тот, и другой случай могут быть достаточно успешными, и наоборот", – отметил Александр Шульгин.

После круглых столов гостей и участников мероприятия ждало захватывающее выступление сооснователя Hyperloop Transportation Technologies Inc. Дирка Алборна. HTT вместе со SpaceX Илона Маска разрабатывают революционную транспортную технологию будущего – HyperLoop ("Гиперпетля").

Фото: Dni.Ru

Это скоростная вакуумная или пассажирская капсула, способная, по словам Алборна, перемещаться почти со скоростью звука – до 1200 километров в час, что значительно ускорит коммуникации и эффективно соединит даже самые удаленные друг от друга точки. К примеру, если построить "Гиперпетлю" от Москвы до Владивостока, то получить груз можно будет в течение одного дня.

"Капсула очень похожа на фюзеляж самолета без крыльев, она передвигается внутри трубы. Это система, которая будет двигаться быстрее всех существующих ныне видов наземного транспорта, но и производить больше энергии, чем потребляет", – отметил сооснователь HTT.

По словам Дирка, в отличие от всех видов железнодорожного транспорта, HyperLoop будет экономически выгоден. "Операцонные расходы окажутся очень низкими, и проект выйдет на окупаемость уже через 8-12 лет", - подсчитали в компании. Разработчик подчеркнул, что в прошлом году уже началось изготовление первой пассажирской капсулы для "Гиперпетли", она будет готова уже в июле-августе этого года.

Дирк Алборн. Фото: Dni.Ru

Финальным аккордом конференции стали презентации перспективных стартапов в сфере лайфстайл, основанных на технологии блокчейн. Один из таких проектов – яркий и стильный Posh.Space. Это marketplace для "фиджитал", где художники и дизайнеры находят кооперацию с известными брендами. Всего один клик – и модное дизайнерское решение уже на предмете одежды.

По словам разработчиков, технология блокчейн используется для защиты авторских прав и цифрового контента. Кроме того, она дает 100% гарантию подлинности вашего принта. В настоящий момент у проекта два вида токенов. Один из них предназначен для дизайнеров и художников, а с помощью второго можно расплачиваться за покупки на Posh.Space.

Фото: Dni.Ru

Еще один крайне любопытный стартап – DateCoin. "Мы соединяем сердца", – говорят разработчики о своем проекте. Действительно, с помощью DateCoin знакомиться стало гораздо быстрее, удобнее и результативнее.

Исполнительный директор DateCoin Никита Ануфриев пояснил, что токен использует блокчейн для решения одной из самых острых проблем дейтинг-индустрии – идентификации и верификации пользователей. "Больше никаких фейковых аккаунтов и ботов", – уверяет разработчик.

В основе проекта лежит технология искусственного интеллекта и нейронных сетей. Специальная система анализа и распознавания лиц максимально быстро подберет партнера, наиболее полно отвечающего вашим критериям. "В основе  проекта лежит действующий высокорентабельный бизнес, а также многолетний опыт в дейтинг-индустрии, маркетинге и web-разработке", – подчеркнул Ануфриев.

Фото: Dni.Ru

Закончился Global Token Summit 2.0.3.5 нетворкингом участников. Эксперты, инвесторы и представители крупных компаний могли пообщаться в неформальной, непринужденной обстановке, задать друг другу интересующие вопросы, обменяться контактами. А молодые инноваторы получили прекрасную возможность рассказать подробнее о своих стартапах.

Автор: Иван Поляков25 апреля 2018, 08:44

комментарии

Политика

Когда утвердят предложенного Путиным премьер-министра
Собака лает, караван идет: G7 ставит Москве палки в колеса
Трамп публично унизил неряшливого Макрона
Киев разнесли за новую антироссийскую блокаду

Шоу-бизнес

Подольская не считает звездами клан Пресняковых
Счастливая Мирошниченко ждет ребенка
Ефремов заставил Синдееву вспотеть
Цымбалюк-Романовская: Друзья Джигарханяна заказали меня

Проишествия

В Москве известного певца обвинили в избиении школьника
Беременная женщина жестоко отомстила ребенку за пролитый суп (видео)
Опубликовано видео из самолета со взорвавшимся в воздухе двигателем
Украинские депутаты устроили бои без правил после прямого эфира (видео)

Lifestyle

Сын Табакова вызвал Успенского на серьезный разговор
Меньшов о брошенной Дорошиной: "Она похоронила личную жизнь"
Эволюция осознания: человек и страна в поисках пути
Николаев показал очаровательную внучку Высоцкого
Шоу-бизнес

Семейная грязь молодого актера вызвала оторопь у Малахова

Свидетель поведал о непростой судьбе юноши
Шоу-бизнес

Невеста бросила впавшего в кому известного российского актера

Также она заявляет, что родила ему дочь
Шоу-бизнес

Джанабаева с внушительным вырезом ушла от Меладзе в "Дом-2"

Для съемок в телепроекте певица выбрала броский эффектный наряд
Шоу-бизнес

Счастливая Мирошниченко ждет ребенка

Женщина буквально сияет от радости и предвкушения

Гороскоп

Осунувшаяся после родов Кейт Миддлтон несчастна
Астрологический прогноз с 23 по 29 апреля
Напугавшей своим видом Апиной нашли оправдание
Совет на выходные

Фоторепортажи

Знаменитости не сдерживали слез на прощании с Ниной Дорошиной
Стильная Андреева выиграла у придавленной горем Зудиной
Больной раком актер показал новую возлюбленную после развода
Смертоносный ураган прошелся по Москве

Спорт

Шарапова высказалась о проблемах со здоровьем
Суд признал предателя Родченкова пустословом
Сын миллиардера оказался самым бесполезным хоккеистом сборной России
Пойманный на допинге Крушельницкий взбесил ценами на личные тренировки

Регионы

Сварившая живых щенков студентка оправдалась "стрессом"
Селфи на крыше вагона стало смертельным для 16-летней россиянки
Безумные регионы: ростовчанин бросил труп мужчины на съедение свиньям
Грязь и ложь: больной Тулеев сделал важное заявление
© 2018 Dni.ru. Все права защищены. nesterov@dni.ru