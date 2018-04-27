Матвиенко рассказала о приходе роботов к власти

Председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко заявила, что, несмотря на распространение и продвижение цифровых технологий, роботы не смогут полностью заменить парламентариев. Хотя какую-то работу им все-таки можно доверить.

По словам Матвиенко, роботы будут эффективны там, где деятельность выполняется по жестким правилам и носит рутинный характер, складываясь из последовательности элементарных операций. Но они не смогут справиться там, где есть место творчеству, смысловому наполнению и целеполаганию.

Однако без этих качеств в политике, госуправлении и законодательной сфере не обойтись. Также политик отметила, что робот не понимает, что такое справедливость и гуманность. А это именно те моральные ценности, которыми должно руководствоваться право. "Что касается замещения нас роботами, я не думаю, что это когда-либо произойдет", – цитирует председателя Совфеда "Парламентская газета".

Вместе с тем она выразила уверенность в том, что с развитием технологий начнет повышаться количество цифровых инструментов, помогающих законодателям. По словам Валентины Матвиенко, у них появится время и энергия для решения задач, где необходимы жизненный опыт, человеческий разум, знания и душа.

Отметим, что умные машины осваивают все больше сфер общественной и социальной жизни. Появились даже роботы-любовники – как для мужчин, так и для представительниц прекрасного пола. Правда, по словам специалистов, они вряд ли смогут заменить человеческие отношения и доставить полноценную радость.